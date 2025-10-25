HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hàng ngàn container sầu riêng ùn ứ, Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk kiến nghị "khẩn"

Cao Nguyên

(NLĐO) – Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk đã có văn bản kiến nghị "khẩn" sau khi hàng ngàn container sầu riêng bị ùn ứ do không kiểm nghiệm dư lượng hóa chất.

Ngày 25-10, ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa gửi văn bản kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.

Hàng ngàn container sầu riêng ùn ứ do kiểm nghiệm dư lượng hóa chất tạm ngừng - Ảnh 1.

Các xe container chở sầu riêng tập kết tại Cụm Công nghiệp Tân An (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk)

Theo báo cáo của Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 11-10 đến nay, các phòng xét nghiệm được chỉ định kiểm nghiệm dư lượng hóa chất (Cd, vàng O...) cho sản phẩm sầu riêng xuất khẩu đồng loạt tạm ngừng hoạt động với lý do bảo trì, nâng cấp hệ thống.

Trong khi đó, tỉnh Đắk Lắk đang trong giai đoạn cao điểm thu hoạch, dự kiến còn kéo dài 20-30 ngày mới kết thúc.

Do đó, việc tạm ngừng hoạt động của các phòng xét nghiệm khiến doanh nghiệp không thể hoàn tất thủ tục kiểm nghiệm, cấp chứng nhận lô hàng xuất khẩu theo quy định. Gần 2.000 container sầu riêng bị ùn ứ tại các kho nhà máy, trên đường vận chuyển và tại khu vực cửa khẩu xuất khẩu.

Doanh nghiệp buộc phải tạm ngưng thu mua, khiến giá sầu riêng trên thị trường giảm mạnh, nhiều hộ nông dân không dám cắt, hàng ngàn tấn sầu riêng có nguy cơ chín rụng, hư hỏng tại vườn. Phát sinh tổn thất kinh tế vô cùng lớn cho cả doanh nghiệp và người dân do chi phí lưu kho, vận chuyển, điện lạnh tăng cao, cùng với thiệt hại trực tiếp từ việc mất sản lượng, mất thị trường và mất uy tín xuất khẩu.

"Tình hình này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp thu nhập của hàng ngàn nông dân, mà còn có thể gây mất uy tín của ngành sầu riêng Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế và thương hiệu của ngành hàng sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế" - báo cáo của Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk nêu.

Trước tình hình cấp bách, Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét, chỉ đạo khẩn các phòng xét nghiệm được công nhận sớm khôi phục hoạt động xét nghiệm, phục vụ xuất khẩu sầu riêng, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ khu vực Tây Nguyên – Đắk Lắk trong giai đoạn cuối vụ.

Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk cũng kiến nghị thiết lập cơ chế "ưu tiên nhanh" đối với các mẫu xét nghiệm sầu riêng trong thời gian cao điểm, để đảm bảo lưu thông hàng hóa và giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân.

Xem xét ủy quyền tạm thời cho các đơn vị xét nghiệm đủ năng lực tại địa phương, được Bộ thẩm định, nhằm duy trì tính liên tục và thông suốt của chuỗi sản xuất – tiêu thụ - xuất khẩu.

Ngoài ra, các sở, ngành phối hợp cùng Hiệp hội rà soát, thống kê thiệt hại và ban hành chính sách hỗ trợ kịp thời đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

