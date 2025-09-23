Nhiều góp ý xác đáng để báo chí phát triển mạnh, văn minh

Chiều 23-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) và Luật Viên chức (sửa đổi).

Luật sư Trương Thị Hòa (Đoàn Luật sư TP HCM) có nhiều góp ý xác đáng. Cụ thể: Cần bổ sung một điều riêng về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí; về các nguồn thu của cơ quan báo chí, cần luật định nguồn thu tài trợ hợp pháp từ nước ngoài, để dễ thực hiện; đề xuất bổ sung cơ chế hỗ trợ phát triển báo in trong bối cảnh báo số chiếm lĩnh, nhằm góp phần duy trì văn hóa đọc, qua đó hỗ trợ những thành phần yếu thế trong xã hội không có điều kiện sử dụng công nghệ để đọc/ nghe báo số...

Nhiều ý kiến băn khoăn đối với khái niệm và quy định về "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện" tại điều 16 của dự thảo, kiến nghị cần cân nhắc không đưa vào luật, nếu đưa vào thì phải làm rõ hơn và công bằng với các địa phương có lực lượng báo chí mạnh, đóng góp lớn - như TP HCM, Hà Nội. Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP HCM, đề xuất bổ sung quy định cấm hành vi đe dọa, tấn công, khủng bố nhà báo trên không gian mạng.





TS Nguyễn Xuân Thủy phát biểu

TS Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM, kiến nghị bổ sung chính sách về truyền thông và chuyển đổi số báo chí. Cụ thể, khuyến khích, hỗ trợ các cơ quan báo chí thực hiện chuyển đổi số và phát triển dữ liệu báo chí đa phương tiện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí. Việc luật hóa sẽ tạo căn cứ pháp lý vững chắc hơn để Nhà nước hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo trong báo chí.

Mục 4, Điều 29 (Cấp, đổi, thu hồi thẻ nhà báo), dự thảo luật quy định: "Thời hạn sử dụng thẻ nhà báo là 5 năm tính từ ngày cấp thẻ và được ghi trên thẻ. Hết thời hạn sử dụng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét cấp đổi thẻ nhà báo". Nhà báo Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, cho rằng việc đổi thẻ định kỳ 5 năm một lần là lãng phí. Trong khi nhiều ngành khác - như công an, được sử dụng lâu dài. Vì vậy, nên quy định một mẫu thẻ chung và chỉ khi nào thay đổi mẫu thẻ mới thì mới tiến hành đổi, thay vì bắt buộc đổi định kỳ.

Báo Người Lao Động góp ý 12 nội dung cho dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) và 8 nội dung cho Luật Viên chức (sửa đổi). Trong đó, đối với dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), Báo Người Lao Động đề xuất bỏ quy định "Người được phỏng vấn có quyền yêu cầu xem lại nội dung trả lời trước khi đăng, phát. Cơ quan báo chí và người phỏng vấn phải thực hiện yêu cầu đó", tại khoản 2 điều 34 (trả lời phỏng vấn trên báo chí). Lý do không cần thiết, làm chậm tiến độ xuất bản; ngoài ra, ở vế đầu của khoản 2 cũng đã ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với nhà báo: "Người phỏng vấn phải thể hiện chính xác, trung thực nội dung trả lời của người được phỏng vấn"...