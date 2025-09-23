HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Nhiều góp ý xác đáng để báo chí phát triển mạnh, văn minh

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Báo Người Lao Động góp ý 12 nội dung cho dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) và 8 nội dung cho Luật Viên chức (sửa đổi).

Chiều 23-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) và Luật Viên chức (sửa đổi).

Đề nghị có quy định cấm đe dọa, tấn công nhà báo trên không gian mạng- Ảnh 1.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật báo chí (sửa đổi) và Luật viên chức (sửa đổi)

Luật sư Trương Thị Hòa (Đoàn Luật sư TP HCM) có nhiều góp ý xác đáng. Cụ thể: Cần bổ sung một điều riêng về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí; về các nguồn thu của cơ quan báo chí, cần luật định nguồn thu tài trợ hợp pháp từ nước ngoài, để dễ thực hiện; đề xuất bổ sung cơ chế hỗ trợ phát triển báo in trong bối cảnh báo số chiếm lĩnh, nhằm góp phần duy trì văn hóa đọc, qua đó hỗ trợ những thành phần yếu thế trong xã hội không có điều kiện sử dụng công nghệ để đọc/ nghe báo số...

Nhiều ý kiến băn khoăn đối với khái niệm và quy định về "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện" tại điều 16 của dự thảo, kiến nghị cần cân nhắc không đưa vào luật, nếu đưa vào thì phải làm rõ hơn và công bằng với các địa phương có lực lượng báo chí mạnh, đóng góp lớn - như TP HCM, Hà Nội. Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP HCM, đề xuất bổ sung quy định cấm hành vi đe dọa, tấn công, khủng bố nhà báo trên không gian mạng.


Đề nghị có quy định cấm đe dọa, tấn công nhà báo trên không gian mạng- Ảnh 4.

TS Nguyễn Xuân Thủy phát biểu

TS Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM, kiến nghị bổ sung chính sách về truyền thông và chuyển đổi số báo chí. Cụ thể, khuyến khích, hỗ trợ các cơ quan báo chí thực hiện chuyển đổi số và phát triển dữ liệu báo chí đa phương tiện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí. Việc luật hóa sẽ tạo căn cứ pháp lý vững chắc hơn để Nhà nước hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo trong báo chí. 

Mục 4, Điều 29 (Cấp, đổi, thu hồi thẻ nhà báo), dự thảo luật quy định: "Thời hạn sử dụng thẻ nhà báo là 5 năm tính từ ngày cấp thẻ và được ghi trên thẻ. Hết thời hạn sử dụng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét cấp đổi thẻ nhà báo". Nhà báo Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóngcho rằng việc đổi thẻ định kỳ 5 năm một lần là lãng phí. Trong khi nhiều ngành khác - như công an, được sử dụng lâu dài. Vì vậy, nên quy định một mẫu thẻ chung và chỉ khi nào thay đổi mẫu thẻ mới thì mới tiến hành đổi, thay vì bắt buộc đổi định kỳ.

Báo Người Lao Động góp ý 12 nội dung cho dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) và 8 nội dung cho Luật Viên chức (sửa đổi). Trong đó, đối với dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), Báo Người Lao Động đề xuất bỏ quy định "Người được phỏng vấn có quyền yêu cầu xem lại nội dung trả lời trước khi đăng, phát. Cơ quan báo chí và người phỏng vấn phải thực hiện yêu cầu đó", tại khoản 2 điều 34 (trả lời phỏng vấn trên báo chí). Lý do không cần thiết, làm chậm tiến độ xuất bản; ngoài ra, ở vế đầu của khoản 2 cũng đã ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với nhà báo: "Người phỏng vấn phải thể hiện chính xác, trung thực nội dung trả lời của người được phỏng vấn"...

TRÍCH VÀ TÓM LƯỢC MỘT SỐ GÓP Ý CỦA BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
* Điều 3. Giải thích từ ngữ
Dự thảo lần 4 nhiều lần đề cập “Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện”. Tại khoản 6 Điều 16 có mô tả “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” là thế nào. Tuy nhiên, chưa rõ khái niệm và đặc điểm của “đa phương tiện”. Đề nghị: Bổ sung giải thích từ ngữ “Đa phương tiện” vào Điều 3. Giải thích từ ngữ.
* Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm
Khoản 7, có động từ “cổ súy”. Đề nghị viết đúng chính tả là “cổ xúy”. Nhân đây, đề nghị viết thống nhất trong toàn văn bản các danh từ phổ biến: Nhà nước/ hay nhà nước? Nhân dân/ hay nhân dân? (trong dự thảo lần 4 còn thể hiện bất nhất).
Cũng tại Điều 9, đoạn cuối của khoản 7: “thông tin làm biến dạng, lai căng tiếng Việt dẫn đến hiểu sai nội dung tuyên truyền”. Đề nghị Ban Soạn thảo diễn đạt dễ hiểu hơn, vì quy định này có tính chất định tính, không rõ nghĩa, dễ dẫn đến sự tùy tiện trong áp dụng trên thực tế.
* Điều 15. Quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí
Điểm b, khoản 2: “Đảm bảo điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất và tài chính để cơ quan báo chí hoạt động đúng quy định trong giấy phép hoạt động báo chí”.
Hai chữ “đảm bảo” còn mơ hồ. Quy định này được hiểu là cơ quan chủ quản bao cấp về nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất đối với cơ quan báo chí hay sao? Các báo không được tự chủ về tài chính? Đề nghị nêu rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn.
* Điều 20. Thu hồi giấy phép hoạt động báo chí
Khoản 3: “Cơ quan báo chí bị thu hồi giấy phép trong trường hợp vi phạm quy định Điều 9 của Luật này gây ảnh hưởng nghiêm trọng trở lên hoặc vi phạm hành chính bị xử lý nhiều lần”. Đề nghị không nêu định tính “nhiều lần”, mà cần định lượng cụ thể mấy lần. Nên từ 3 lần trở lên.
* Điều 33. Trả lời trên báo chí
Khoản 1 và khoản 2 quy định thời hạn 30 ngày. Luật Báo chí 2016 cũng như vậy, thời hạn này quá dài, chỉ phù hợp tình hình 10 năm trước. Đề nghị rút ngắn thời gian 30 ngày còn 10 ngày.
* Điều 34. Trả lời phỏng vấn trên báo chí
Khoản 2: “Sau khi phỏng vấn, trên cơ sở thông tin, tài liệu của người trả lời cung cấp, người phỏng vấn có quyền thể hiện bằng các hình thức phù hợp. Người phỏng vấn phải thể hiện chính xác, trung thực nội dung trả lời của người được phỏng vấn”.
Báo Người Lao Động đề nghị bỏ quy định “Người được phỏng vấn có quyền yêu cầu xem lại nội dung trả lời trước khi đăng, phát. Cơ quan báo chí và người phỏng vấn phải thực hiện yêu cầu đó”. Đề nghị bỏ quy định này, vì không cần thiết; và vế đầu của khoản 2 cũng đã ràng buộc pháp lý đối với nhà báo rồi: “Người phỏng vấn phải thể hiện chính xác, trung thực nội dung trả lời của người được phỏng vấn”.
* Điều 35. Cải chính trên báo chí
Đoạn cuối của khoản 3: “… phải thông báo cho cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp có thỏa thuận sử dụng tin, bài để gỡ bỏ thông tin sai sự thật và thực hiện cải chính, xin lỗi theo quy định”. Đề nghị luật nêu rõ hình thức thông báo. Nếu thông báo bằng văn bản thì không hợp lý vì có những cơ quan báo chí có lượng thỏa thuận cho khai thác lại (phi lợi nhuận) từ các báo bạn, các trang thông tin điện tử tổng hợp, website các tỉnh, thành; hội, ngành rất lớn. Do vậy, cần quy định rõ hình thức thông báo là: Thông báo trên phương tiện xuất bản của cơ quan báo chí (có thực hiện cải chính).

