Thời sự

Trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Báo chí (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 10

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua dự án Luật Báo chí (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2025).

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 278 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9-2025 (Phiên thứ nhất). Tại phiên họp thứ nhất diễn ra ngày 4-9, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 9 dự án luật quan trọng, trong đó có dự án Luật Báo chí (sửa đổi).

Trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Báo chí (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 10- Ảnh 1.

Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Báo chí (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 10. Ảnh: VGP

Theo nghị quyết, Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng dự án Luật Báo chí (sửa đổi) nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý báo chí; xử lý những vướng mắc, bất cập từ thực tiễn quản lý hoạt động báo chí trong thời gian qua.

Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng, hoàn thiện dự án Luật bảo đảm một số yêu cầu sau.

Theo đó, dự án Luật Báo chí (sửa đổi) chỉ quy định những nội dung đúng thẩm quyền của Quốc hội, không quy định trong Luật những vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, không quy định những vấn đề thuộc tổ chức, bộ máy trong Luật.

Chính phủ yêu cầu rà soát kỹ lưỡng các quy định trong dự thảo luật, bảo đảm phù hợp với phạm vi, đối tượng điều chỉnh của luật. Đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, xử lý triệt để những bất cập, vướng mắc, những vấn đề mới trong thực tiễn.

Trong đó, rà soát quy định về vị trí pháp lý, cơ chế hoạt động của cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, phạm vi hoạt động của tạp chí; Quy định các chính sách của Nhà nước về phát triển báo chí, làm rõ các tác động của việc hỗ trợ cước vận chuyển báo chí; Quy định về liên kết trong hoạt động báo chí và các hoạt động báo chí trên các mạng xã hội; Quy định về việc yêu cầu cơ quan báo chí, nhà báo cung cấp thông tin về "người cung cấp thông tin"...

Đồng thời, rà soát các quy định về tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cải cách triệt để thủ tục hành chính và đẩy mạnh áp dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động báo chí và công tác quản lý báo chí.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, hoàn thiện hồ sơ dự án luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung dự thảo luật và các vấn đề đã đề xuất, báo cáo, giải trình.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua dự án luật này tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (tháng 10-2025).

Tại nghị quyết, Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chỉ đạo trong quá trình hoàn thiện dự án luật này.

Nên xây dựng TP HCM thành trung tâm báo chí của cả nước và khu vực

Nên xây dựng TP HCM thành trung tâm báo chí của cả nước và khu vực

(NLĐO) - Cần có cơ chế đặc thù để TP HCM quy hoạch, sắp xếp lại các cơ quan báo chí, trở thành thành trung tâm báo chí của cả nước và khu vực

TP HCM nghiên cứu giải pháp duy trì thương hiệu của các cơ quan báo chí truyền thống

(NLĐO) - Lãnh đạo TP HCM ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của các cơ quan báo đài đối với quá trình xây dựng, phát triển thành phố trong suốt thời gian qua

Tạo điều kiện để báo chí đóng góp cho sự phát triển

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương hoàn thiện các dự án luật để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 vào tháng 10-2025

Luật Báo chí xây dựng pháp luật dự án luật quản lý báo chí hoạt động báo chí cơ quan báo chí
