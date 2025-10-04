HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Đề nghị công nhận liệt sĩ cho chủ tịch xã bị xe tông tử vong khi làm nhiệm vụ

Cao Nguyên

(NLĐO) - UBND xã Dray Bhăng kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất chủ trương hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhận liệt sĩ cho ông Lê Phước Toàn

Sáng 4-10, UBND xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn giao thông khiến chủ tịch UBND xã là ông Lê Phước Toàn tử vong.

Đề nghị công nhận Liệt sĩ cho Chủ tịch UBND xã tử vong do tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Ông Lê Phước Toàn

Nội dung báo cáo cho biết từ 18 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 3-10, trên địa bàn xã Dray Bhăng có mưa rất lớn, làm ngập lụt cục bộ tại Km16+650 Quốc lộ 27, gây ùn tắc giao thông và nguy hiểm cho người đi đường.

Trước tình hình trên, ông Lê Phước Toàn cùng đoàn công tác của xã đã đến khu vực này thực hiện phân luồng giao thông, cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường.

Trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ, vào khoảng 21 giờ 25 phút cùng ngày, ông Toàn đã bị ô tô do bà Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển tông phải.

Đề nghị công nhận Liệt sĩ cho Chủ tịch UBND xã bị xe tông tử vong khi làm nhiệm vụ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (bìa trái), có mặt tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để động viên gia đình ông Lê Phước Toàn

Dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng do chấn thương quá nặng, ông Toàn đã tử vong vào lúc 22 giờ 9 phút cùng ngày.

UBND xã Dray Bhăng kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất chủ trương để UBND xã hoàn thiện thủ tục, trình cấp có thẩm quyền công nhận liệt sĩ cho ông Lê Phước Toàn vì hy sinh trong khi đang thi hành nhiệm vụ.

Như Báo Người Lao Động phản ánh, theo camera an ninh ghi lại, chiếc ô tô do một phụ nữ điều khiển chạy với tốc độ cao đã tông ông Toàn từ phía sau.

Cú tông mạnh đã hất văng ông Toàn ra xa khoảng 10m, làm ông bị thương rất nặng.

Sau khi gây tai nạn, nữ tài xế rời khỏi hiện trường và ra cơ quan công an trình diện vào sáng nay (4-10).

CLIP: Ô tô chạy với tốc độ cao tông ông Lê Phước Toàn khi đang làm nhiệm vụ


Tin liên quan

Người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao, tông Chủ tịch xã đang điều tiết giao thông tử vong

Người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao, tông Chủ tịch xã đang điều tiết giao thông tử vong

(NLĐO) - Sau khi gây tai nạn làm Chủ tịch UBND xã đang làm nhiệm vụ tử vong, nữ tài xế đã rời khỏi hiện trường và ra cơ quan công an trình diện vào sáng nay

Chủ tịch UBND xã bị xe tông tử vong khi điều tiết giao thông do ngập lụt

(NLĐO) - Mưa lớn gây ngập 1 đoạn quốc lộ, vị Chủ tịch UBND xã ra hiện trường để điều tiết giao thông nhưng không may bị xe con tông tử vong.

tỉnh Đắk Lắk phân luồng giao thông hy sinh khi làm nhiệm vụ công nhận liệt sĩ
    Thông báo