Thời sự

Người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao, tông Chủ tịch xã đang điều tiết giao thông tử vong

Cao Nguyên

(NLĐO) - Sau khi gây tai nạn làm Chủ tịch UBND xã đang làm nhiệm vụ tử vong, nữ tài xế đã rời khỏi hiện trường và ra cơ quan công an trình diện vào sáng nay

Sáng 4-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục làm rõ vụ việc tài xế xe con chạy với tốc độ cao, tông Chủ tịch UBND xã tử vong khi đang điều tiết giao thông.

Người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao, tông Chủ tịch xã đang điều tiết giao thông tử vong - Ảnh 1.

Xe con chạy với tốc độ cao, tông tử vong Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng

Theo thông tin ban đầu, tối 3-10, trên địa bàn xã Dray Bhăng có mưa lớn, gây ngập 1 đoạn Quốc lộ 27. Ông Lê Phước Toàn (SN 1981, Chủ tịch UBND xã) cùng một số người đã ra hiện trường để tổ chức chống lũ và phân luồng giao thông.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 21 giờ 25 phút cùng ngày, tại Km16+650 Quốc lộ 27 (đoạn qua thôn 4, xã Dray Bhang) xảy ra vụ tai nạn giao thông nói trên.

Theo đó, ô tô do bà Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đã tông phải ông Lê Phước Toàn khi đang cùng lãnh đạo xã điều tiết giao thông sau trận mưa ngập.

Cú tông mạnh đã hất văng ông Toàn ra xa khoảng 10m, khiến ông bị thương rất nặng.

Ngay sau đó, mọi người đã đưa ông Toàn vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, ông đã tử vong.

Sau khi gây tai nạn, nữ tài xế đã rời khỏi hiện trường và ra cơ quan công an trình diện vào sáng nay (4-10)

CLIP: Xe con chạy tốc độ cao, tông tử vong Chủ tịch UBND đang làm nhiệm vụ

Tin liên quan

Chủ tịch UBND xã bị xe tông tử vong khi điều tiết giao thông do ngập lụt

Chủ tịch UBND xã bị xe tông tử vong khi điều tiết giao thông do ngập lụt

(NLĐO) - Mưa lớn gây ngập 1 đoạn quốc lộ, vị Chủ tịch UBND xã ra hiện trường để điều tiết giao thông nhưng không may bị xe con tông tử vong.

Đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho thiếu tá công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

(NLĐO) - Công an tỉnh Đắk Lắk cũng thực hiện các thủ tục đề nghị tặng huy chương Vì an ninh Tổ quốc, phong hàm trước thời hạn đối với thiếu tá Nguyễn Đông Cánh

Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ thiếu tá công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

(NLĐO) - Trong quá trình truy đuổi đối tượng cố ý gây thương tích, 1 thiếu tá công an ở xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk đã bị đâm nhiều nhát dẫn đến hy sinh

