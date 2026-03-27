Đề nghị điều tra vụ đề thi học sinh giỏi bị chỉnh sửa gây bức xúc dư luận tại Đắk Lắk

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề nghị điều tra vụ đề thi học sinh giỏi bị chỉnh sửa gây bức xúc dư luận tại Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) - Lãnh đạo Sở GD-ĐT Đăk Lăk cho biết sẽ đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ đề thi ngữ văn bị chỉnh sửa với nhiều lỗi chính tả rồi đăng lên mạng.

Chiều 27-3, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ đề nghị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh vào cuộc làm rõ việc đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn bị chỉnh sửa, thêm lỗi chính tả và đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Theo đó, trên mạng xã hội xôn xao khi trên mạng xuất hiện "đề thi chính thức" môn ngữ văn, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS năm học 2025-2026, tỉnh Đăk Lăk có nhiều lỗi chính tả. Các lỗi chính tả như: "búc tranh", "thức dây", "thẩm thi","khoỏng trời"...

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Đăk Lăk cho biết sẽ đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc đề thi bị chỉnh sửa, thêm lỗi chính tả rồi đăng tải trên mạng xã hội

Ngay sau khi đề thi sai chính tả được đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc đã gây dư luận trái chiều. Có nhiều tài khoản chưa rõ thực hư vụ việc, đã lên tiếng chỉ trích, phê bình ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk.

Trái lại, nhiều người lên tiếng cho rằng đề thi đã bị chỉnh sửa theo hướng cố tình sai lỗi chính tả. Nhiều ý kiến còn cho rằng độ khó của đề thi khó hiểu, thậm chí có phần "đánh đố" học sinh.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, đề thi chính thức kỳ thi hoàn toàn không có lỗi sai sót, đề thi đã được hội đồng kiểm duyệt kỹ lưỡng, đảm bảo các yêu cầu, cấu trúc đề đã ôn tập cho học sinh. Sở GĐ-ĐT Đăk Lăk sẽ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ động cơ việc chỉnh sửa, thêm lỗi chính tả rồi đăng tải lên Facebook gây dư luận xấu.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS năm học 2025-2026 tại Đăk Lăk được diễn ra vào sáng 24-3, thu hút hơn 2.800 học sinh tham gia ở 11 môn thi. Riêng môn ngữ văn có 397 thí sinh dự thi.

Tin liên quan

Đắk Lắk: Lý do đề thi tốt nghiệp THPT môn toán bị lỗi nghiêm trọng

Đắk Lắk: Lý do đề thi tốt nghiệp THPT môn toán bị lỗi nghiêm trọng

(NLĐO) – Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk khẳng định sẽ đảm bảo công bằng cho thí sinh làm đề thi tốt nghiệp THPT bị lỗi và xử lý các cá nhân, tập thể liên quan.

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk thông tin vụ lùm xùm đề thi toán THPT

(NLĐO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết một số đề thi môn toán bị mờ, ảnh hưởng đến kết quả của nhiều thí sinh và sẽ tiếp tục xác minh đề thi bị lỗi.

Một mã đề thi toán THPT tại Đắk Lắk bị lỗi nghiêm trọng?

(NLĐO) - Theo phản ánh của phụ huynh, mã đề thi 119 môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Đắk Đắk bị lỗi nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kết quả thi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo