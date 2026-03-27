Đề nghị điều tra vụ đề thi học sinh giỏi bị chỉnh sửa gây bức xúc dư luận tại Đắk Lắk

Chiều 27-3, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ đề nghị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh vào cuộc làm rõ việc đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn bị chỉnh sửa, thêm lỗi chính tả và đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Theo đó, trên mạng xã hội xôn xao khi trên mạng xuất hiện "đề thi chính thức" môn ngữ văn, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS năm học 2025-2026, tỉnh Đăk Lăk có nhiều lỗi chính tả. Các lỗi chính tả như: "búc tranh", "thức dây", "thẩm thi","khoỏng trời"...

Ngay sau khi đề thi sai chính tả được đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc đã gây dư luận trái chiều. Có nhiều tài khoản chưa rõ thực hư vụ việc, đã lên tiếng chỉ trích, phê bình ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk.

Trái lại, nhiều người lên tiếng cho rằng đề thi đã bị chỉnh sửa theo hướng cố tình sai lỗi chính tả. Nhiều ý kiến còn cho rằng độ khó của đề thi khó hiểu, thậm chí có phần "đánh đố" học sinh.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, đề thi chính thức kỳ thi hoàn toàn không có lỗi sai sót, đề thi đã được hội đồng kiểm duyệt kỹ lưỡng, đảm bảo các yêu cầu, cấu trúc đề đã ôn tập cho học sinh. Sở GĐ-ĐT Đăk Lăk sẽ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ động cơ việc chỉnh sửa, thêm lỗi chính tả rồi đăng tải lên Facebook gây dư luận xấu.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS năm học 2025-2026 tại Đăk Lăk được diễn ra vào sáng 24-3, thu hút hơn 2.800 học sinh tham gia ở 11 môn thi. Riêng môn ngữ văn có 397 thí sinh dự thi.

