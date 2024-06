Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk thông tin vụ lùm xùm đề thi toán THPT

Chiều 28-6, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp thông tin đến báo chí về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Theo đó, kỳ thi năm nay không có thí sinh hay giám thị nào vi phạm quy chế thi.

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về những dư luận quanh đề thi môn toán, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết rất đáng tiếc là với bộ môn toán, đến giờ làm bài thì tại một số phòng thi phát hiện đề thi bị mờ. Có một số mã đề, có 1 số câu bị in mờ do kỹ thuật in.

Cũng theo ông Khoa, sau khi phát hiện, giám thị báo cho trưởng điểm thi. Trưởng điểm vận dụng quy định để quyết định dùng đề dự phòng thay thế cho thí sinh. Trưởng điểm thi tính toán cộng bù thời gian cho thí sinh bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, tại một vài điểm thi chưa kịp thời xử lý tình huống nên có vài chục em bị ảnh hưởng. "Đây là sự cố diễn ra ngoài ý muốn nên Hội đồng thi cấp tỉnh đã báo cáo xin chỉ đạo Ban chỉ đạo thi Quốc gia. Ban chỉ đạo thi Quốc gia đã chỉ đạo rà soát thật kỹ xem những em nào bị ảnh hưởng để tiếp tục có hướng xử lý" - ông Khoa thông tin.

Phóng viên nêu dẫn chứng tại 1 điểm thi mã đề 119 môn toán bị lỗi 1 trang chứ không phải bị mờ, ông Khoa nói: "Về thông tin phóng viên cung cấp, sở sẽ xác minh. Chúng tôi ghi nhận ý kiến của phóng viên và sẽ rà soát, báo cáo Ban chỉ đạo thi Quốc gia".



Trong khi đó, bà Lê Thị Kim Oanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết tại điểm thi Trường THPT Cư M'gar đúng là có đề bị lỗi như phóng viên phản ánh. Tuy nhiên, trong báo cáo gửi về thì điểm thi này đã được thay thế bằng đề dự phòng.

Khi phóng viên hỏi phụ huynh phản ánh các em vẫn làm đề bị lỗi và thực tế nếu thay thế thì sẽ thu hồi đề lỗi chứ không để thí sinh vẫn mang về, ông Khoa cho biết: "Theo quy định thì khi đổi phải thu hồi nhưng có thể giám thị không thu hồi đề cũ. Tôi sẽ cho xác minh lại".

Đối với phản ánh có điểm thi đã thu hồi đề thi môn toán, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ tiếp tục xác minh và phản hồi sau.

Các phóng viên báo đài tới tham dự buổi cung cấp thông tin

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, một phụ huynh có con tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Đắk Lắk thể hiện bức xúc khi đề thi bị in lỗi. Khi con đi thi về nhà, phụ huynh này hỏi làm được bài không thì con buồn không trả lời mà vứt đề thi. Là giáo viên dạy toán, phụ huynh này cầm đề lên xem thì phát hiện nguyên 1 trang của đề thi toán mã 119 bị lỗi hàng chục vị trí.

Mã đề thi 119 môn toán bị lỗi

"Một trang đề vừa lỗi về văn phong tiếng Việt, vừa lỗi về mặt ký hiệu toán học. Chắc chắn khi đọc đề, cháu sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, phải đoán câu từ đó có nghĩa là gì nên ảnh hưởng đến kết quả. Với tâm lý nặng nề như vậy, không chỉ ảnh hưởng môn toán mà cả các môn ngày hôm nay. Đây là kỳ thi Quốc gia nhưng để xảy ra sai sót nghiêm trọng như vậy là không thể chấp nhận được" - phụ huynh này bức xúc nói.

Một giáo viên dạy toán lớp 12 tại Đắk Lắk cho biết nếu đúng như đề thi mà phóng viên cung cấp thì quá trình in ấn bị lỗi nghiêm trọng. Từ câu chữ, ký hiệu toán, đáp án đều xảy ra lỗi. Điều này rất vất vả cho thí sinh, mất nhiều thời gian để suy luận và ảnh hưởng đến tâm lý. Đặc biệt, ảnh hưởng quyền lợi thí sinh sử dụng môn toán để xét tuyển đại học.

"Một số câu lỗi cả câu hỏi, cả đáp án, sai công thức, sai bản chất, thiếu dữ liệu..." - giáo viên này nhận xét.