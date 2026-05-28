Đề nghị gỡ vướng mặt bằng, vật liệu để tăng tốc thi công cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ngày 27-5, đoàn công tác Cục Đường bộ Việt Nam do Cục trưởng Bùi Quang Thái dẫn đầu đã đến kiểm tra hiện trường dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận và động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang trực tiếp thi công trên tuyến.

Đại diện doanh nghiệp dự án báo cáo tình hình triển khai dự án. Ảnh: Tô Hùng

Tại hiện trường, đại diện doanh nghiệp dự án cho biết toàn dự án đã huy động gần 1.000 nhân sự, 450 máy móc thiết bị, trong đó có 28 dây chuyền khoan cọc CDM và 30 dây chuyên khoan cọc khoan nhồi và các thiết bị công suất lớn. Công trường hiện tổ chức 62 mũi thi công, sản lượng đạt khoảng 1.054 tỉ đồng, tương đương gần 5% giá trị xây lắp.

Theo báo cáo của Công ty TNHH BOT Sài Gòn - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án), dù diện tích mặt bằng đã được bàn giao cơ bản đạt trên 90%, dự án vẫn còn khoảng 117 ha chưa được giải phóng, trong đó 20 ha ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức thi công tuyến chính phân bổ tại TPHCM và Tây Ninh.

Mặt bằng và vật liệu vẫn là hai điểm nghẽn lớn cần tháo gỡ

Doanh nghiệp dự án đã xây dựng kế hoạch thi công và phương án rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng, tuy nhiên để bảo đảm tiến độ, doanh nghiệp dự án kiến nghị Bộ Xây dựng làm việc với các địa phương có tuyến đi qua, nhằm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao 20 ha mặt bằng trong tháng 7-2026.

Bên cạnh mặt bằng, nguồn vật liệu cũng là thách thức lớn. Dự án cần khoảng 3,7 triệu m³ cát và 3 triệu m³ đá. Tuy nhiên, đến nay mới tập kết được khoảng 150.000 m³ cát.

Về nguồn vật liệu đá đã được phân khai cho dự án khoảng 1 triệu m3 nguồn từ các mỏ tại Đồng Nai, TPHCM. Riêng tỉnh An Giang nguồn vật liệu này đang ưu tiên phục vụ công trình liên quan APEC nên không thể cấp cho dự án TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Để đáp ứng đủ nguồn vật liệu, doanh nghiệp dự án kiến nghị các địa phương có nguồn vật liệu như Vĩnh Long, Đồng Tháp đẩy nhanh việc hỗ trợ cấp mỏ trực tiếp cho nhà thầu theo cơ chế đặc thù của Chính phủ.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam và Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả tặng quà động viên công nhân thi công tại dự án

Bên cạnh đó, kiến nghị các địa phương cập nhật, công bố giá vật liệu, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào kịp thời, tránh biến động bất thường ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Đồng thời các địa phương Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Nai cần đẩy nhanh việc cấp phép khai thác mỏ phục vụ dự án theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 66.4/NQ-CP ngày 21-9-2025 của Chính phủ.

Cục trưởng Bùi Quang Thái cho biết sau đợt kiểm tra, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hai "đường găng" lớn nhất của dự án là mặt bằng và vật liệu, để tổ chức làm việc với các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để dự án sớm hoàn thành theo kế hoạch.

Áp dụng công nghệ CDM, rút ngắn khoảng 6 tháng tiến độ

Qua kiểm tra thực tế, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá dự án đã có chuyển biến tích cực, khối lượng triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh áp lực về mặt bằng, vật liệu và thời gian thi công rất lớn. Ông Thái cho rằng hiếm có dự án nào chỉ trong khoảng 5 tháng đã cơ bản hoàn thiện hồ sơ thiết kế như dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Đây là yếu tố quan trọng để bảo đảm tiến độ triển khai tổng thể.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả cho biết, điểm nổi bật của dự án là việc áp dụng giải pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc xi măng đất (CDM) thay cho phương án bấc thấm đứng (PVD) truyền thống tại đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận.

Giải pháp này giúp kiểm soát độ lún lệch giữa nền đường cũ và nền đường mới, đồng thời rút ngắn khoảng 6 tháng tiến độ thi công. Ngoài ra, việc áp dụng CDM còn giúp giảm nhu cầu sử dụng cát từ khoảng 6,3 triệu m³ xuống còn 3,7 triệu m³.

Tại gói thầu do Tổng cục Xây dựng số 2 (Trung Quốc) đảm nhiệm, ông Hồ Minh Hoàng đã trao đổi thẳng thắn về năng lực triển khai, phương án huy động thiết bị và yêu cầu bảo đảm tiến độ. Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả lưu ý, nếu nhà thầu thi công chậm, không bảo đảm chất lượng, chủ đầu tư sẽ cắt giảm khối lượng để giao cho các đơn vị Việt Nam thực hiện

Theo ông Hồ Minh Hoàng, giải pháp này sẽ tiếp tục được Tập đoàn áp dụng cho đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ và đề xuất triển khai trên tuyến CT.33 với các cải tiến nhằm tối ưu chi phí.

Trước đó, phương án xử lý nền đất yếu bằng CDM đã được doanh nghiệp dự án thống nhất với Cục Đường bộ Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai dự án trong chuỗi chương trình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long ngày 26-5 và được Thủ tướng chỉ đạo áp dụng để triển khai.

Cùng với giải pháp CDM, Tập đoàn Đèo Cả sẽ tiếp tục nghiên cứu các kết cấu mới như dầm nhẹ, cầu cạn dạng bản bê tông trên cọc bê tông cốt thép ly tâm và các phương án nền thay thế nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư. Mục tiêu là kiểm soát giá thành không chênh lệch quá lớn so với phương án đắp cát truyền thống, nhưng vẫn giải quyết được bài toán thiếu vật liệu, hạn chế khối lượng giải phóng mặt bằng và giảm tác động môi trường.