Thời sự

Đề nghị hỗ trợ viên chức khi mất việc do sắp xếp

VĂN DUẨN - MINH CHIẾN

Đại biểu Quốc hội đề xuất quy định viên chức thôi việc do sắp xếp tổ chức, sáp nhập được hưởng trợ cấp một lần tối thiểu bằng 12 tháng lương

Thảo luận tại hội trường Quốc hội (QH) về dự án Luật Viên chức (sửa đổi) sáng 13-11, nhiều đại biểu (ĐB) quan tâm đến nội dung tuyển dụng viên chức, bố trí việc làm, hỗ trợ viên chức nghỉ việc do sắp xếp, sáp nhập.

Hỗ trợ viên chức bị "dôi dư cơ học"sáp

Góp ý vào Điều 20 của dự thảo luật, ĐB Nguyễn Hoàng Bảo Trân (TP HCM) nêu thực tế sau khi sáp nhập, nhiều viên chức dù hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng rơi vào tình trạng "dôi dư cơ học" do tổ chức không còn vị trí tương ứng, không phải do yếu kém. Trong khi đó, hiện chưa có cơ chế buộc cơ quan chủ quản phải chủ động sắp xếp, giới thiệu hoặc biệt phái viên chức dôi dư sang đơn vị khác trong cùng hệ thống công lập.

Do đó, ĐB Trân kiến nghị bổ sung quy định trường hợp viên chức bị dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính hoặc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan quản lý có trách nhiệm bố trí, biệt phái hoặc giới thiệu viên chức sang đơn vị phù hợp với chuyên môn, năng lực. Không chấm dứt hợp đồng nếu viên chức vẫn đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm khác.

Về quy định thôi việc, nghỉ hưu của viên chức tại Điều 31, ĐB Trân cho rằng hiện chưa có sự phân biệt giữa "thôi việc chủ động" và "thôi việc do tổ chức sắp xếp". Theo ĐB này, cần quy định rõ hơn để hỗ trợ viên chức ổn định cuộc sống và giảm rủi ro cho xã hội.

"Cần có quy định viên chức thôi việc do sắp xếp tổ chức, sáp nhập đơn vị hành chính được hưởng trợ cấp một lần tối thiểu bằng 12 tháng lương, đồng thời được ưu tiên giới thiệu công việc trong hệ thống công lập hoặc khu vực chuyển tiếp" - ĐB Trân đề nghị.

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân lưu ý Luật Viên chức (sửa đổi) là đạo luật quan trọng, điều chỉnh đời sống nghề nghiệp của hơn 2,2 triệu viên chức cả nước. Mỗi quy định dù nhỏ cũng tác động sâu sắc đến đời sống, tâm tư, niềm tin của viên chức. "Tôi mong rằng dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) không chỉ hướng đến quản lý chặt chẽ hơn mà còn thể hiện tinh thần nhân văn, đồng hành, để mỗi viên chức, dù trong hoàn cảnh thay đổi vẫn được tạo điều kiện tiếp tục cống hiến" - ĐB Trân bày tỏ.

Đề nghị hỗ trợ viên chức khi mất việc do sắp xếp - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Bảo Trân (TP HCM) mong muốn dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) không chỉ hướng đến quản lý chặt chẽ hơn mà còn thể hiện tinh thần nhân văn, đồng hành với viên chứcẢnh: PHẠM THẮNG

Sợ "chân ngoài dài hơn chân trong"?

Liên quan quyền của viên chức về ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp và hoạt động kinh doanh, ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (TP Hải Phòng) đánh giá đây là quy định mở, song cần siết chặt quy định về cơ chế kiểm soát và phòng chống tham nhũng. Bởi lẽ, quy định này có thể tiềm ẩn một số nguy cơ như sự xung đột lợi ích giữa vị trí công tác trong khu vực công và khu vực tư, nhất là khi viên chức là người giữ chức vụ quản lý của cả hai đơn vị trong và ngoài công lập hoạt động cùng một lĩnh vực.

ĐB Cao Thị Xuân (Thanh Hóa) băn khoăn nếu không có cơ chế giám sát chặt chẽ, có thể dẫn đến hệ lụy là những nhiệm vụ chính lại trở thành phụ, chất lượng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu không được bảo đảm.

Nêu quan điểm khác, ĐB Trần Văn Lâm (Bắc Ninh) cho rằng sẽ không hợp lý nếu quy định viên chức không được hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực mình đang làm việc ở lĩnh vực công vì sợ sẽ lợi dụng để chuyển công sang tư. Như vậy, đây là tư duy "không quản được thì cấm"...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của các ĐB và sẽ rà soát, chỉnh lý, bảo đảm nguyên tắc tạo điều kiện tối đa cho viên chức trong hoạt động nghề nghiệp nhưng phải minh bạch, không để tình trạng xung đột lợi ích và trục lợi chính sách. 

Kiểm soát chặt livestream bán hàng online

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thương mại điện tử, ĐB Hoàng Thị Thanh Thúy (Tây Ninh) nêu một trong những vấn đề được dư luận quan tâm, lo ngại là việc người bán hàng qua livestream, nhất là người nổi tiếng, thu về doanh thu lớn nhưng quảng cáo sai sự thật, bán hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc né trách nhiệm sau khi người tiêu dùng phản ánh.

ĐB Thúy đề nghị bổ sung cơ chế kiểm soát các phiên livestream quảng cáo công dụng đặc biệt đối với sản phẩm ảnh hưởng sức khỏe như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; làm rõ trách nhiệm liên đới của người bán hàng trong trường hợp đưa thông tin vượt quá hoặc sai lệch, kèm theo biện pháp xử lý bổ sung.

Chốt tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10%

Sáng cùng ngày, QH biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Theo đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 8,5%.

Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, QH quyết năm 2026 thu ngân sách nhà nước gần 2,53 triệu tỉ đồng. Trong đó, thu ngân sách Trung ương hơn 1,22 triệu tỉ đồng, thu ngân sách địa phương hơn 1,3 triệu tỉ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước trong năm 2026 là hơn 3,15 triệu tỉ đồng, trong đó chi ngân sách Trung ương hơn 1,8 triệu tỉ đồng, chi ngân sách địa phương hơn 1,35 triệu tỉ đồng (không bao gồm chi từ nguồn bổ sung để bảo đảm tiền lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng).


