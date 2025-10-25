Đề nghị không mời biểu diễn nghệ sĩ có bài hát, phát biểu phản cảm như Jack, Pháo, Hiếu Thứ Hai

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị của thành phố về việc đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng đáng lo ngại trong môi trường âm nhạc. Một số ca sĩ trẻ sáng tác, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội những ca khúc thể hiện ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục, dùng ngôn ngữ tiếng Việt không trong sáng, thậm chí biến âm nhạc thành nơi trút giận, đả kích, công kích lẫn nhau; thể hiện thái độ ngạo mạn, thiếu văn minh, thiếu đạo đức nghề nghiệp và không tôn trọng khán giả hay cổ xúy sử dụng chất cấm, lối sống buông thả, giang hồ, tệ nạn xã hội.

Điển hình như trường hợp ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) trong ca khúc được trình diễn ngày 16-10 tại Hà Nội, với ca từ lệch chuẩn văn hóa, dung tục, ngạo mạn; ca sĩ Pháo với bài "Sự nghiệp chướng"; Rapper GDucky với bài "Miền mộng mị", CLME (Hoàng Tôn x Andree x Tinle), Jack với bài "Chưa bao giờ", Andree với bài "Kẹo", Bray x Đạt G với bài "Cao ốc 20"; Hiếu Thứ Hai với bài "Trình"; Andree x Bình Gold với bài "Em iu"....

"Những biểu hiện âm nhạc như trên làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, thẩm mỹ nghệ thuật, chuẩn mực ứng xử văn hóa, ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành động lệch chuẩn, nhất là trong giới trẻ và cái nhìn của công chúng về hình ảnh người nghệ sĩ" - Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM nêu.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM đánh giá trong ca khúc do ca sĩ Jack trình diễn ngày 16-10-2025 tại Hà Nội có ca từ lệch chuẩn văn hóa, dung tục, ngạo mạn

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, thực trạng này cho thấy cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức nghề nghiệp; Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật thành phố; cơ quan báo chí và giới văn nghệ sĩ nhằm kịp thời định hướng, chấn chỉnh, xây dựng môi trường văn hóa nghệ thuật lành mạnh, nhân văn, phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tăng cường quản lý, kiểm tra nội dung các hoạt động biểu diễn, sáng tác, phát hành sản phẩm âm nhạc, nhất là thể loại rap và nhạc lan truyền trên mạng xã hội; các chương trình âm nhạc tại các điểm biểu diễn như phòng trà, chương trình âm nhạc xã hội hóa do tư nhân đứng ra tổ chức; các chương trình âm nhạc, sự kiện ngoài không gian công cộng... trên địa bàn thành phố phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, chuẩn mực văn hóa.

Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phối hợp với Thanh tra TP HCM tiến hành thanh tra, xử lý, xử phạt các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực biểu diễn, quảng bá các sản phẩm phi văn hóa.

Kịp thời tham mưu UBND TP HCM các giải pháp quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp sáng tác, biểu diễn, phát hành sản phẩm âm nhạc phản cảm, lệch chuẩn, làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống văn hóa.

Cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của TP HCM.