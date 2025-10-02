Phản cảm như Elly Trần

Elly Trần gợi cảm hay phản cảm

Elly Trần khiến khán giả nhức mắt

Dù đây không phải lần đầu tiên, diễn viên Elly Trần khoe sắc vóc gợi cảm trên trang cá nhân nhưng bộ ảnh mới của cô thật sự khiến cư dân mạng "nhức mắt". Trong trang phục xuyên thấu khoe trọn đường cong hình thể nuột nà, nữ diễn viên còn "chơi lớn" khi "quên" cả nội y khiến người xem nhức nhối.

Bộ ảnh mới của Elly Trần nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc nhưng cách lên đồ quá gợi cảm của Elly Trần lập tức vướng tranh cãi trái chiều. Nhiều người khuyên cô là người nổi tiếng thì nên tiết chế trang phục và không nên đăng hình ảnh này lên trang cá nhân.

Không ít ý kiến cho rằng "Elly Trần ngày càng trở nên phản cảm vì theo đuổi phong cách quá gợi cảm này", "Không thể phủ nhận vóc dáng "10 điểm không có nhưng" của mẹ hai con nhưng, chiếc đầm mỏng như giấy lại không diện nội y khiến Elly Trần thực sự phản cảm, nhức mắt"…

Đối với những lời chỉ trích về phong cách phóng khoáng, Elly Trần từng cho biết: "Mọi người vẫn luôn cho là sự gợi cảm đi liền với bê bối nên hình ảnh của tôi bị tai tiếng. Nhưng tôi vẫn tự tin gắn bó với phong cách này".

Elly Trần nổi tiếng và tai tiếng

Thậm chí dự sự kiện, diễn viên Elly Trần cũng khiến khán giả nhức mắt

Elly Trần, tên thật là Nguyễn Kim Hồng sinh năm 1987, là nữ diễn viên, người mẫu ảnh. Cô nổi tiếng từ năm 2008 với những hình ảnh gợi cảm và cuộc sống cá nhân được nhiều người quan tâm. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô theo học ngành du lịch nhưng vẫn đam mê nghệ thuật và quyết định lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Cô đã tham gia một số bộ phim điện ảnh và truyền hình. Elly Trần có hai người con là Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch, kết quả từ cuộc hôn nhân với doanh nhân Dane Fort.

Tháng 12-2011, cả hai kết hôn tuy nhiên đến tháng 5-2019, cặp đôi đã ly thân. Elly Trần chính thức ly hôn chồng Tây vào cuối năm 2022 sau một thời gian ồn ào, đấu tố trên mạng xã hội liên quan đến các vấn đề hôn nhân, con cái và việc chồng cô có người khác.