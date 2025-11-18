HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

Vân Du

(NLĐO) – Ông Phạm Quốc Nam, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, cùng 3 thuộc cấp vừa bị đề nghị truy tố

Ngày 18-11, theo nguồn tin của PV, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã đề nghị VKSND cùng cấp hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Quốc Nam (63 tuổi); Lê Quang Phục (63 tuổi); Hoàng Trung Cảnh (41 tuổi) và Nguyễn Ngọc Hạnh (45 tuổi) về hành vi "Vi phạm quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất".

Vụ việc liên quan xảy ra vào năm 2019. Khi đó, ông Nam là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu; ông Phục là Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu; ông Cảnh là Trưởng phòng Phát triển quỹ đất, trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu; Hạnh là Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai.

Vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư" xảy ra vào năm 2019 này đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau kết luận điều tra.

Theo đó, ngày 15-10-2018, UBND tỉnh Bạc Liêu có quyết định thu hồi trên 41.060 m2 đất tại khu Trung tâm Văn hóa Trần Huỳnh, phường 7, TP Bạc Liêu đối với Công ty Quốc Lâm để giao cho Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu quản lý.

Ngày 22-1-2019, trung tâm có tờ trình gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi hơn 41.060 m2 đất với số tiền hơn 28 tỉ đồng.

Ông Nam cùng các thuộc cấp là Phục, Hạnh và Cảnh đã không thực hiện đúng các quy định pháp luật về đất đai cũng như quy định của UBND tỉnh Bạc Liêu về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Qua đó, dẫn đến việc bồi thường không có căn cứ cho Công ty Quốc Lâm các thiết bị phòng game giá trị gần 3 tỉ đồng và 10% chi phí dự phòng hơn 1,2 tỉ đồng.

Tin liên quan

Tuyên án vụ gây thất thoát hơn 215 tỉ đồng ở khu đất vàng Bến Vân Đồn

Tuyên án vụ gây thất thoát hơn 215 tỉ đồng ở khu đất vàng Bến Vân Đồn

(NLĐO) - Sau một ngày xét xử, TAND TP HCM đã tuyên án đối vụ gây thất thoát hơn 215 tỉ đồng tại khu đất vàng Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội, TP HCM.

Hành trình thất thoát hơn 215 tỉ đồng ở khu đất vàng Bến Vân Đồn

(NLĐO) - Cơ quan điều tra xác định có hàng loạt sai phạm trong quá trình sử dụng khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn, tổng thiệt hại hơn 215,2 tỉ đồng

Ngày 19-9, tòa quyết định nghị án dài ngày vụ thất thoát, lãng phí tại 4 khu "đất vàng" ở TP HCM

(NLĐO) – Vụ án liên quan doanh nhân Đinh Trường Chinh, được xác định gây thất thoát gần 1.000 tỉ đồng tài sản nhà nước.

