Giáo dục Tuyển sinh

Đề Ngoại ngữ vừa sức, thí sinh tự tin đạt điểm 9, 10

Vân Nhi. Ảnh: Hoàng Triều - Vân Nhi

(NLĐO) - Chiều 1-6, nhiều thí sinh tại các điểm thi đánh giá đề ngoại ngữ thi vào lớp 10 vừa sức, bám sát ôn tập và giúp các em tự tin hoàn thành bài thi.

Kết thúc 90 phút làm bài môn ngoại Ngữ chiều 1-6, nhiều thí sinh tại điểm thi THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức, TPHCM) nhận xét đề thi có cấu trúc quen thuộc, không xuất hiện nhiều dạng câu hỏi mới. Không ít em cho biết đề vừa sức, bám sát nội dung ôn luyện và khá tự tin với kết quả. 

Đề thi gồm 40 câu hỏi ở 4 phần kiến thức: ngữ âm; từ vựng, ngữ pháp và giao tiếp; viết; đọc hiểu. Ghi nhận tại điểm thi THPT Thủ Đức, phần lớn thí sinh rời phòng thi với tâm lý thoải mái. Nhiều em đánh giá đề bám sát nội dung ôn tập trên lớp và các bộ đề luyện trước đó.

Em Lê Thị Ngọc Hân cho biết đề thi có độ khó vừa phải, cấu trúc quen thuộc và không xuất hiện nhiều câu hỏi bất ngờ. "Đề không quá khó cũng không quá dễ, khá giống những dạng đề em đã ôn trước đó, em tự tin khoảng 90%" - Hân chia sẻ.

Những nụ cười rạng rỡ của thí sinh sau khi hoàn thành môn ngoại ngữ, nhiều em tự tin dự đoán sẽ nhận về “cơn mưa” điểm 10 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Trong khi đó, 2 học sinh Trường THCS Trường Thạnh (phường Long Phước, TPHCM) là Nguyễn Bảo Tín và Vũ Minh Khang nhận xét đề năm nay khá nhẹ nhàng. "Đề gần giống với những bài em ôn, có câu còn dễ hơn nên tụi em khá tự tin với bài làm của mình" - 2 em cho biết.

Một số thí sinh đánh giá phần viết lại là nội dung dễ ghi điểm nhất, trong khi phần đọc hiểu có phần nhỉnh hơn về độ khó. Điều này phù hợp với định hướng đánh giá năng lực vận dụng ngôn ngữ vào ngữ cảnh thực tế của đề thi.

Trong những giờ phút quan trọng của kỳ thi, phụ huynh vẫn luôn sát cánh cùng con (tại điểm thi THPT Trưng Vương và THPT Thủ Đức).

Không chỉ có ba mẹ sát cánh bên ngoài điểm thi, nhiều anh chị, người thân cũng có mặt để tiếp sức tinh thần cho các thí sinh. Bạn Trần Phạm Thảo Ngân, cho biết đã chủ động chuẩn bị nước uống, đồ ăn nhẹ cho em mình trước giờ thi. “Em mua nước với đồ ăn cho em mình để thư giãn đầu óc, làm bài tốt hơn” - Ngân chia sẻ.

Phạm Quốc Đạt (bên trái) tự tin đạt điểm tuyệt đối môn Ngoại ngữ, bên cạnh là chị họ Trần Phạm Thảo Ngân có mặt tại điểm thi để hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho em hoàn thành bài thi.

Sự đồng hành ấy phần nào giúp các thí sinh giữ tâm lý thoải mái khi bước vào phòng thi. Em Phạm Quốc Đạt (Trường THCS Hoa Lư - Phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) - em họ của Ngân, cho biết với tâm lý ổn định từ sau bài thi Ngữ văn buổi sáng, em bước vào môn Ngoại ngữ khá tự tin. "14 câu trắc nghiệm đầu khá dễ, phần đúng - sai khó hơn một chút; nhờ đề Ngữ văn buổi sáng vừa sức nên chiều nay em tự tin đạt 10 điểm môn ngoại ngữ" - Đạt nói.

