Sức khỏe

Dễ tiểu đường, gan nhiễm mỡ vì điều bất ngờ này

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ cảnh báo về một thói quen ở nam giới khiến con cái họ dễ mắc bệnh tiểu đường và gan nhiễm mỡ khi lớn lên.

Viết trên tạp chí khoa học Journal of the Endocrine Society, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Raquel Chamorro-Garcia từ Đại học California ở Santa Cruz (Mỹ) cảnh báo rằng việc nam giới tiếp xúc nhiều với nicotine có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và gan nhiễm mỡ.

Dễ tiểu đường, gan nhiễm mỡ vì yếu tố bất ngờ này - Ảnh 1.

Thói quen hút thuốc lá của người cha có thể khiến con cái họ dễ mắc bệnh tiểu đường type 2 và gan nhiễm mỡ - Minh họa AI: Thu Anh

Theo SciTech Daily, nhóm tác giả đã tiến hành thí nghiệm trên các con chuột đực, bị cho uống thường xuyên một loại nước chứa nicotine.

Sau khi thế hệ con của chúng ra đời, các tác giả đã ghi nhận tình trạng dễ hạ đường huyết lúc đói cũng như mức insulin thấp ở các con chuột con, khi so sánh với nhóm đối chứng không tiếp xúc với nicotine.

Điều này cho thấy chúng có nguy cơ cao phát triển bệnh tiểu đường type 2 khi lớn lên.

Riêng chuột con đực còn thể hiện những biến đổi bất thường trong chức năng gan, là tiền đề cho các bệnh lý chuyển hóa, bao gồm béo phì.

Các bệnh lý như béo phì và tiểu đường cũng thường song hành bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến chuyển hóa, cũng là một vấn đề sức khỏe nổi cộm ngày nay.

Tiến sĩ Chamorro-Garcia khẳng định rằng việc sử dụng nicotine tinh khiết trong thí nghiệm giúp loại trừ ảnh hưởng của các thành phần phụ gia khác trong thuốc lá hay thuốc lá điện tử, nêu bật tác hại của nicotine ở người hút thuốc.

"Kết quả này cho thấy việc nam giới sử dụng các sản phẩm thuốc lá có thể để lại những hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe của con cái" - bà kết luận.

Phát hiện trên cũng cho thấy sự cần thiết tích hợp dữ liệu sức khỏe của người chồng vào quy trình chăm sóc tiền thai sản ở những người phụ nữ đang có ý định có con.

Tin liên quan

Phát hiện 6 "bảo bối" chống tiểu đường trong cà phê

(NLĐO) - Các nhà khoa học vừa giải thích được lý do vì sao những người thường xuyên uống cà phê ít bị tiểu đường hơn.

Nghiên cứu Harvard hứa hẹn phương pháp trị tiểu đường đột phá

(NLĐO) - Các nhà khoa học Harvard đã xác định gan đóng vai trò là một trung tâm trao đổi chất hai chiều.

