Vùng miền Đông Nam Bộ

Để Vũng Tàu đẹp hơn trong mắt du khách

Bài và ảnh: Ngọc Giang

Phần lớn rác phát sinh tại những sự kiện đến từ các gian hàng ăn uống và khu vực phát quà tặng

Thời gian qua, phường Vũng Tàu - TP HCM trở thành địa bàn diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, ẩm thực, hội chợ, lễ hội quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Tuy nhiên, đi kèm với đó là lượng rác thải nhựa dùng một lần gia tăng nhanh chóng gây áp lực cho công tác thu gom, xử lý rác thải, cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị, chất lượng môi trường du lịch, đi ngược lại mục tiêu xây dựng Vũng Tàu trở thành điểm đến "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp". Theo UBND phường Vũng Tàu, phần lớn rác phát sinh tại những sự kiện đến từ các gian hàng ăn uống và khu vực phát quà tặng, với một số vật dụng phổ biến như túi ni-lông khó phân hủy, ly nhựa, chai nhựa, ống hút, hộp xốp…

Để Vũng Tàu đẹp hơn trong mắt du khách - Ảnh 1.

Lễ hội ẩm thực thu hút đông du khách nhưng kèm theo là áp lực từ đồ nhựa dùng một lần

Từ thực tế trên, UBND phường Vũng Tàu đã có văn bản gửi các sở, ngành liên quan kiến nghị đưa nội dung "giảm thiểu rác thải nhựa" trở thành tiêu chí quan trọng hoặc yêu cầu bắt buộc khi cấp phép tổ chức sự kiện, tùy theo quy mô. Cụ thể, địa phương đề xuất không sử dụng túi ni-lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần như ống hút, ly nhựa, chén, dĩa, hộp xốp trong hoạt động phục vụ ăn uống, phát quà tặng tại sự kiện cho khách tham quan. Thay vào đó, các đơn vị tổ chức và gian hàng được khuyến nghị sử dụng vật liệu thân thiện môi trường như túi giấy, túi tự hủy sinh học, ly giấy, ống hút tre, cỏ, bã mía hoặc các sản phẩm có thể tái sử dụng. Bên cạnh đó, ban tổ chức cần bố trí đầy đủ thùng rác phân loại tại nguồn, có phương án thu gom rác ngay sau khi kết thúc sự kiện, bảo đảm hoàn trả mặt bằng sạch sẽ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, một người dân sinh sống gần khu vực tổ chức sự kiện, chia sẻ: "Có những hôm sau lễ hội, sáng sớm ra biển hoặc công viên vẫn còn thấy rác nhựa vương vãi. Nhìn cảnh đẹp mà rác nhiều thì rất mất mỹ quan. Vì vậy, việc đưa tiêu chí hạn chế rác thải nhựa vào khâu cấp phép là cần thiết. Bởi nếu không có quy định cụ thể, ban tổ chức và các gian hàng thường chọn giải pháp tiện lợi, chi phí thấp là sử dụng đồ nhựa dùng một lần". Ở góc độ doanh nghiệp, nhiều đơn vị tổ chức sự kiện cho rằng đề xuất này là phù hợp với xu hướng phát triển bền vững. Ông Lê Minh T., đại diện một đơn vị tổ chức hội chợ, lễ hội ẩm thực, cho biết: "Chi phí cho vật liệu thân thiện môi trường có thể cao hơn nhưng nếu có lộ trình rõ ràng và sự hỗ trợ, hướng dẫn từ chính quyền, doanh nghiệp sẵn sàng thay đổi để cùng bảo vệ môi trường và nâng cao hình ảnh sự kiện".

Lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu khẳng định việc kiến nghị đưa tiêu chí môi trường vào cấp phép không nhằm gây thêm khó khăn cho doanh nghiệp mà hướng đến sự đồng hành, trách nhiệm chung trong phát triển du lịch bền vững. "Chúng tôi mong muốn các sự kiện không chỉ sôi động, hấp dẫn mà còn văn minh, thân thiện với môi trường để mỗi du khách khi đến Vũng Tàu đều có ấn tượng tốt đẹp" - đại diện UBND phường nhấn mạnh.


