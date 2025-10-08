Ngày 8-10, tại TP Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo "Kết nối, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm Trường học sinh thái ASEAN -Trường học không rác thải nhựa" trong khuôn khổ giải thưởng "Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025". Sự kiện thu hút hơn 100 đại biểu dự trực tiếp và 100 điểm cầu trực tuyến.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại hội thảo

Hội thảo nhằm giới thiệu, hướng dẫn các nhà trường áp dụng bộ tiêu chí trường học sinh thái ASEAN vào hoạt động giảng dạy, quản lý và ngoại khóa.

Theo ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, mô hình "Trường học sinh thái ASEAN - Trường học không rác thải nhựa" mang ý nghĩa xã hội, nhân văn, thiết thực và cấp bách.

"Đây là mô hình giúp lồng ghép giáo dục môi trường vào học đường, nuôi dưỡng ý thức, hình thành thói quen xanh ngay từ ghế nhà trường. Tôi tin rằng, từ những hành động nhỏ như hạn chế chai nhựa, phân loại rác tại nguồn, hay tái chế đồ dùng học tập, các em học sinh sẽ trở thành những đại sứ môi trường, lan tỏa thông điệp tích cực đến gia đình và cộng đồng" – ông Nguyễn Văn Khởi khẳng định.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới năm 2022, ĐBSCL là điểm "nóng" về rác nhựa dùng một lần, chiếm tới 72% tổng lượng rác thải nhựa trên cả nước. Đặc biệt, tại các khu vực ven sông đô thị như Cần Thơ, mật độ rác thải nhựa lên tới 34,5 vật phẩm trên mỗi đơn vị khảo sát, cao hơn gần gấp 3 lần so với vùng nông thôn.

Ông Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trưởng Ban Tổ chức giải thưởng – nhấn mạnh: "Ban tổ chức giải thưởng tin tưởng rằng sự kiện sẽ lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích các sáng kiến đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và học tập. Từ đó, cùng nhau xây dựng một cộng đồng học đường sáng - xanh - sạch - đẹp, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia và khu vực".