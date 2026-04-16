Bạn đọc

Để xe trộn bê tông chạy ẩu vào cao tốc, đơn vị thi công lãnh phạt

Anh Vũ

(NLĐO) - Theo quy định, chủ đầu tư phải bố trí người điều tiết theo phương án được phê duyệt nhưng lại không thực hiện.

Ngày 16-4, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng V.N - đơn vị thi công mở rộng tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, bị Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Cục Cảnh sát giao thông) lập biên bản xử lý do không bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công.

CSGT làm việc với đơn vị thi công.

Theo đơn vị trên, tại khu vực km16+500 của tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua xã An Phước, tỉnh Đồng Nai, có mật độ giao thông rất lớn nhưng đơn vị thi công không bố trí người điều tiết theo phương án được phê duyệt, gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Đáng chú ý, camera giám sát cho thấy một xe trộn bê tông đã nhập vào cao tốc tại điểm mở khi không có lực lượng hướng dẫn, làm gia tăng nguy cơ tai nạn.

Với vi phạm trên, chủ đầu tư sẽ bị phạt từ 10-14 triệu đồng theo Nghị định 336/2025/NĐ-CP. Đồng thời buộc bổ sung lực lượng hướng dẫn, tổ chức phân luồng giao thông hợp lý; lắp đặt hệ thống cảnh báo, rào chắn theo quy định.

Xe trộn bê tông đã nhập vào cao tốc tại điểm mở khi không có lực lượng hướng dẫn.

