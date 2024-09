Đề xuất 4 điểm đón- trả khách dọc đường trên Quốc lộ 22

Công ty cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn vừa có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP HCM về đề xuất các điểm dừng, đón- trả khách tuyến cố định.

Theo đó, sau khi làm việc với các doanh nghiệp vận tại tuyến cố định liên tỉnh từ Bến xe An Sương đi Tây Ninh và ngược lại, các đơn vị thống nhất đề xuất Sở GTVT bố trí 4 điểm dừng, đón trả khách dọc đường cho tuyến này.

Cụ thể, bố trí 2 điểm chiều đi từ Bến xe An Sương – Suối Câu (An Tịnh – Trảng Bàng) gồm: Vị tí Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (Quốc lộ 22, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi); vị trí Bến xe Củ Chi (928 Quốc lộ 22, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi).

Quốc lộ 22 được đề xuất mở thêm 4 điểm đón trả khách dọc đường cho xe khách

Song song đó, bố trí 2 vị trí ở chiều về gồm: Vị trí đối diện Bến xe Củ Chi (907 Quốc lộ 22, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi) và vị trí đối diện Bệnh viện Xuyên Á (42 Quốc lộ 22, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi).

Việc đề xuất các điểm đón, trả khách dọc đường hiện đang được Sở GTVT lấy ý kiến các bến xe, các doanh nghiệp vận tải hoạt động tuyến cố định liên tỉnh nhằm mở thêm các vị trí đón, trả khách, đáp ứng sự thuận tiện cho hành khách.

Toàn TP HCM hiện có 8 điểm đón, trả khách dọc đường cho xe khách tuyến cố định, gồm 2 điểm trên tuyến Quốc lộ 1, 2 điểm trên đường Mai Chí Thọ, 4 điểm trên đường Xa lộ Hà Nội.

Do nhu cầu khách tăng cao vào những dịp cao điểm, tại một số vị trí như trên Quốc lộ 1, Mai Chí Thọ xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông.