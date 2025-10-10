Đề xuất Bệnh viện Lao phổi ở phường Bình Dương là cơ sở 2 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Ngày 10-10, một lãnh đạo Sở Y tế TP HCM cho biết hiện Sở Y tế đang làm đề án để đưa Bệnh viện Lao phổi ở phường Bình Dương (trước là phường Phú Chánh, TP Tân Uyên, Bình Dương cũ), trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP HCM).

Đồng thời tiến hành sửa chữa Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần (nằm kế bên Bệnh viện Lao phổi) để làm cơ sở 4 Bệnh viện Tâm thần TP HCM.

Hình ảnh Bệnh viện Tâm thần và Lao phổi tại phường Bình Dương

Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần phản ánh, Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần được đầu tư hàng trăm tỉ đồng, được khánh thành từ năm 2018, nhưng đến nay vẫn bị bỏ hoang, không chỉ gây nhiều bức xúc trong dân mà còn lãng phí tài sản nhà nước.

Riêng Bệnh viện Lao phổi, đến năm 2021, dù được đưa vào điều trị các bệnh truyền nhiễm. Thế nhưng, với một bệnh viện bề thế, vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng nhưng hiện tại nơi đây chỉ có khoảng vài bệnh nhân đến vài chục bệnh nhân điều trị bán trú, cũng gây lãng phí lớn.

Trước thông tin tích cực này, nhiều người dân ở phường Bình Dương rất phấn khởi, đặc biệt là những người dân của phường Phú Chánh, bà Nguyễn Thị Sáu cho biết nếu Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch có sơ sở 2 tại địa phương thì rất thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện lớn.

CLIP: Bệnh viện Lao phổi và Bệnh viện Tâm thần đã xuống cấp







