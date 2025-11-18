HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO) - Tại kỳ họp thứ 10, Chính phủ trình Quốc hội bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Chiều 18-11, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Đề xuất bổ sung 3 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 1.

Chính phủ trình Quốc hội nghị quyết tháo gỡ khó khăn thi hành Luật Đất đai. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, việc ban hành Nghị quyết góp phần thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách đất đai.

Đồng thời, tháo gỡ kịp thời những "điểm nghẽn", vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, cho phù hợp với yêu cầu quản lý mới.

Về một số nội dung nổi bật, Bộ trưởng cho biết dự thảo nghị quyết cũng bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Cụ thể, 3 trường hợp gồm:

- Thực hiện dự án khu thương mại tự do, dự án trung tâm tài chính quốc tế.

- Trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đã hết thời hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận hoặc hết thời gian gia hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận mà đã thỏa thuận được trên 75% diện tích đất và trên 75% số lượng người sử dụng đất thì HĐND cấp tỉnh xem xét, thông qua việc thu hồi phần diện tích đất còn lại để giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư.

- Tạo quỹ đất để thanh toán dự án theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) để cho thuê đất tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp tổ chức đang sử dụng đất mà Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 78, 79 Luật Đất đai.

Trình bày báo cáo thẩm tra, ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho biết đa số ý kiến ủy ban cho rằng đây là một đề xuất chính sách nhằm tháo gỡ "nút thắt" trong việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất.

Cơ chế này tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư khi đã đàm phán được phần lớn diện tích đất nhưng gặp khó khăn không hoàn thành được việc giải phóng mặt bằng triển khai dự án đúng tiến độ.

Ủy ban đề nghị làm rõ hơn cơ sở đề xuất tỉ lệ diện tích và tỉ lệ số người đồng thuận; cơ chế xử lý đối với diện tích còn lại của dự án khi nhà đầu tư đã thỏa thuận được trên 75% diện tích và nhận được sự đồng thuận của trên 75% số lượng chủ sử dụng đất trong phạm vi thực hiện dự án.

"Việc xử lý diện tích đất còn lại và số người có đất còn lại cần phải bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp; hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện"- báo cáo thẩm tra nhấn mạnh.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị cần có quy định hài hòa lợi ích khi tính tiền bồi thường, tránh khả năng phát sinh khiếu nại, khiếu kiện khi áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh để tính tiền bồi thường đối với những trường hợp còn lại vì giá đất trong bảng giá thường thấp hơn mức giá trung bình đã thỏa thuận.

Theo cơ quan thẩm tra, một số ý kiến cho rằng, việc bổ sung các trường hợp thu hồi đất cần được cân nhắc thận trọng, bảo đảm quy định của Hiến pháp, tránh ảnh hưởng đến quyền của người dân, không nên áp dụng đại trà trước khi có đánh giá tác động cụ thể.

Bên cạnh đó, có thể báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng cơ chế thí điểm đối với một số trường hợp Chính phủ đề xuất bổ sung tại các địa phương có Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù, để có căn cứ sửa đổi toàn diện Luật Đất đai trong thời gian tới.

Tin liên quan

Đà Nẵng siết chặt quản lý đất đai, truy dấu "thổi giá" và đầu cơ đất

Đà Nẵng siết chặt quản lý đất đai, truy dấu "thổi giá" và đầu cơ đất

(NLĐO) – Trước dấu hiệu thao túng, đầu cơ gây nhiễu loạn thị trường, Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng và đấu giá quyền sử dụng đất.

Hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026

Tại phiên họp Quốc hội chiều 29-10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng tham gia giải trình làm rõ những vấn đề các đại biểu quan tâm.

TP HCM: Dữ liệu đất đai còn thông tin sai lệch, thiếu đồng bộ

(NLĐO) - Quá trình làm sạch dữ liệu đất đai tại TP HCM gặp khó khăn do số lượng thửa đất lớn, đồng thời tồn tại thông tin sai lệch, trùng lặp, thiếu đồng bộ.

Luật Đất đai giải phóng mặt bằng thu hồi đất nhà đầu tư quyền sử dụng đất bảng giá đất
