Đề xuất bố trí Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cho Đại học Y Dược TP HCM

Sở Tài chính TP HCM vừa có văn bản điều chỉnh, cập nhật và bổ sung phương án sắp xếp, bố trí cơ sở hoạt động cho các đơn vị sau sắp xếp trên địa bàn TP HCM. Trong đó, đề xuất phương án sắp xếp, bố trí tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Trung tâm Hành chính) cũ.

Trước đó, ngày 29-9, Đại học Y Dược TP HCM có công văn về việc xin phép khảo sát và tiếp nhận Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ. Phía trường báo cáo về việc đang thiếu nghiêm trọng về không gian phát triển, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu học tập, làm việc của khoảng 16.000 người học, 6.000 viên chức của trường và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

Do đó, trường đề nghị được tiếp nhận Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ để sử dụng vào mục đích giáo dục, y tế.

Sở Tài chính TP HCM đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị khảo sát hiện trạng và đề xuất bố trí 2 khu đất, gồm khu đất số 01, đường Phạm Văn Đồng, phường Bà Rịa, với diện tích hơn 147.000 m2 và số 179 đường Phạm Văn Đồng với diện tích hơn 29.000 m2 (đây là 2 cơ sở thuộc Trung tâm Hành chính) làm chi nhánh cơ sở giáo dục đào tạo và cơ sở hoạt động của Bệnh viện Đại học Y Dược.

Theo Sở Tài chính, phương án này phát huy hiệu quả trong công tác quản, sử dụng nhà, đất vì giao tập trung đầu mối quản lý, sử dụng và vận hành, bảo dưỡng, bảo trì các hệ thống kỹ thuật gắn liền tòa nhà, đồng thời thuận tiện trong công tác vừa đào tạo vừa thực hành.

Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đang làm việc tại Trung tâm Hành chính sẽ được bố trí tập trung tại số 179A đường Bạch Đằng, phường Bà Rịa. Cơ sở này trước đây là trụ sở làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, Trung tâm Hành chính công và kho lưu trữ Tỉnh ủy, có diện tích khoảng 7.390 m2.

Không gian bên trong Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

Ngoài ra, trên cơ sở đề xuất của Bệnh viện Thống Nhất xin được tiếp nhận nguyên hiện trạng Bệnh viện Lê Lợi (phường Vũng Tàu, hiện đang bỏ trống) để xây dựng Trung tâm phục hồi chuyên sâu thực hiện việc chăm sóc dinh dưỡng, phục hồi chức năng cho người cao tuổi và cán bộ cấp cao. Sở Tài chính và phía bệnh viện đã khảo sát, Sở cũng đề xuất bố trí cơ sở nhà đất Bệnh viện Lê Lợi cho Bệnh viện Thống Nhất để làm chi nhánh cơ sở hoạt động của bệnh viện.