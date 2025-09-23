HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Nhiều trường đại học muốn sử dụng trụ sở Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Sau khi các cơ quan di dời, nhiều trường đại học muốn được giao trụ sở Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ làm cơ sở giáo dục

Theo Sở Tài chính TP HCM, hiện phần lớn các sở, ban, ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã di dời về TP HCM. Trung tâm Hành chính - Chính trị chỉ còn sử dụng một phần diện tích để bố trí làm việc cho nhân sự các phòng, ban thuộc cơ quan, đơn vị để xử lý công việc chuyển tiếp, đảm bảo hoạt động cung cấp những dịch vụ công cho các tổ chức, cá nhân.

Qua làm việc, nhiều trường đại học đã đề xuất tiếp nhận cơ sở này để mở rộng đào tạo, trong đó có Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường Đại học Sài Gòn thuộc TP HCM.

Qua rà soát của Sở Tài chính, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang quản lý, sử dụng 4 cơ sở nhà đất; Trường Đại học Sài Gòn sử dụng 3 cơ sở. Từ thực tế này, Sở Tài chính đã đề xuất bố trí Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ở số 179 đường Bạch Đằng, phường Bà Rịa, TP HCM cho Trường Đại học Sài Gòn làm cơ sở giáo dục.

Mới đây, Đại học Kinh tế TP HCM cũng gửi văn bản đến UBND TP HCM và Sở Tài chính kiến nghị được tiếp nhận Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ở số 179 đường Bạch Đằng, phường Bà Rịa, TP HCM. Nhà trường cam kết nếu được giao quản lý sẽ triển khai đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực: Kinh tế biển, công nghệ đại dương, năng lượng tái tạo, logistics cảng biển, du lịch, khách sạn, quản trị sức khỏe, công nghệ nghệ thuật và giáo dục quốc phòng.

Nhiều trường đại học muốn sử dụng trụ sở Trung tâm Hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 23-9, ghi nhận tại Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây, nay thuộc phường Bà Rịa, TP HCM), các trụ sở cơ quan, ban, ngành vẫn đang duy trì hoạt động, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Dù phần lớn cơ quan đã di dời về TP HCM, khuôn viên trung tâm vẫn được bảo quản sạch đẹp.

Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được đưa vào vận hành từ năm 2012, gồm nhiều cụm tòa nhà hiện đại: Trung tâm hội nghị, trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền. Trong hơn 13 năm qua, công trình đã phục vụ hiệu quả cho hoạt động của hàng loạt cơ quan hành chính, chính trị cấp tỉnh. Đồng thời tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến liên hệ, giải quyết thủ tục.


Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu trung tâm hành chính cơ sở giáo dục Kinh tế biển Bà Rịa
