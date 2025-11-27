Đề xuất các trường hợp người nước ngoài vào làm việc tại cơ sở giáo dục Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định quy định người nước ngoài vào làm quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam.

Theo đó, các trường hợp người nước ngoài vào làm việc tại cơ sở giáo dục không thuộc diện cấp giấy phép lao động được đề xuất gồm:

- Người nước ngoài tham gia giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao chương trình giáo dục quốc tế bao gồm: giảng dạy trong các chương trình liên kết giáo dục, liên kết đào tạo đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt; tham gia các dự án, đề tài, chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo hoặc các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc ký kết;

Người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục Việt Nam được hưởng đầy đủ lương, chế độ bảo hiểm, điều kiện sinh hoạt, y tế, cư trú

- Người nước ngoài đảm nhiệm các chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng khoa, phó trưởng khoa, giám đốc, phó giám đốc hoặc các chức danh và tương đương tại cơ sở giáo dục;

- Người nước ngoài được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế cử sang Việt Nam làm việc giảng dạy, quản lý, điều hành tại cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức liên chính phủ đề nghị thành lập tại Việt Nam hoặc tại các cơ sở, tổ chức được thành lập theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc đã ký kết;

- Tình nguyện viên hoặc chuyên gia tình nguyện người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức tự nguyện và không hưởng lương theo quy định của pháp luật Việt Nam thực hiện một trong các công việc: tham gia các dự án, chương trình hợp tác về giáo dục và đào tạo do nước ngoài viện trợ không hoàn lại và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc ký kết và có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam; tham gia các dự án, chương trình hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa cơ sở giáo dục nước ngoài và cơ sở giáo dục của Việt Nam thông qua văn bản hợp tác, chương trình liên kết đào tạo;

- Người nước ngoài có trình độ thạc sĩ trở lên được mời tham gia giảng dạy hoặc nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực STEM, kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh tại các cơ sở giáo dục Việt Nam hoặc các lĩnh vực khác theo nhu cầu của cơ sở giáo dục;

- Người nước ngoài có trình độ tiến sĩ hoặc có chức danh giáo sư, phó giáo sư, viện sĩ được mời làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn, trao đổi học thuật tại các cơ sở giáo dục.

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cũng theo dự thảo, người nước ngoài vào làm việc tại cơ sở giáo dục Việt Nam sẽ được hưởng đầy đủ mức lương, thù lao, chế độ bảo hiểm, điều kiện sinh hoạt, y tế, cư trú theo hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận đã ký; Được làm việc, cư trú và đi lại hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành; Được hưởng các chính sách ưu đãi khác theo quy định pháp luật.

Đối với những trường hợp là chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt, nhà quản lý cấp cao có trình độ tiến sĩ được xem xét cấp thẻ thường trú theo đề nghị của Cơ quan điều hành để cư trú lâu dài tại Việt Nam; được hưởng chính sách thuận lợi về thủ tục cấp thẻ thường trú và các chính sách ưu đãi về thuế so với quy định chung.







