Đề xuất các trường hợp người nước ngoài vào làm việc tại cơ sở giáo dục Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Đề xuất các trường hợp người nước ngoài vào làm việc tại cơ sở giáo dục Việt Nam

MAI CHI

(NLĐO)- Người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục Việt Nam được hưởng đầy đủ lương, chế độ bảo hiểm, điều kiện sinh hoạt, y tế, cư trú…

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định quy định người nước ngoài vào làm quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam.

Theo đó, các trường hợp người nước ngoài vào làm việc tại cơ sở giáo dục không thuộc diện cấp giấy phép lao động được đề xuất gồm:

- Người nước ngoài tham gia giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao chương trình giáo dục quốc tế bao gồm: giảng dạy trong các chương trình liên kết giáo dục, liên kết đào tạo đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt; tham gia các dự án, đề tài, chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo hoặc các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc ký kết;

Đề xuất các trường hợp người nước ngoài vào làm việc tại cơ sở giáo dục Việt Nam - Ảnh 1.

Người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục Việt Nam được hưởng đầy đủ lương, chế độ bảo hiểm, điều kiện sinh hoạt, y tế, cư trú

- Người nước ngoài đảm nhiệm các chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng khoa, phó trưởng khoa, giám đốc, phó giám đốc hoặc các chức danh và tương đương tại cơ sở giáo dục;

- Người nước ngoài được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế cử sang Việt Nam làm việc giảng dạy, quản lý, điều hành tại cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức liên chính phủ đề nghị thành lập tại Việt Nam hoặc tại các cơ sở, tổ chức được thành lập theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc đã ký kết;

- Tình nguyện viên hoặc chuyên gia tình nguyện người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức tự nguyện và không hưởng lương theo quy định của pháp luật Việt Nam thực hiện một trong các công việc: tham gia các dự án, chương trình hợp tác về giáo dục và đào tạo do nước ngoài viện trợ không hoàn lại và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc ký kết và có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam; tham gia các dự án, chương trình hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa cơ sở giáo dục nước ngoài và cơ sở giáo dục của Việt Nam thông qua văn bản hợp tác, chương trình liên kết đào tạo;

- Người nước ngoài có trình độ thạc sĩ trở lên được mời tham gia giảng dạy hoặc nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực STEM, kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh tại các cơ sở giáo dục Việt Nam hoặc các lĩnh vực khác theo nhu cầu của cơ sở giáo dục;

- Người nước ngoài có trình độ tiến sĩ hoặc có chức danh giáo sư, phó giáo sư, viện sĩ được mời làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn, trao đổi học thuật tại các cơ sở giáo dục.

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cũng theo dự thảo, người nước ngoài vào làm việc tại cơ sở giáo dục Việt Nam sẽ được hưởng đầy đủ mức lương, thù lao, chế độ bảo hiểm, điều kiện sinh hoạt, y tế, cư trú theo hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận đã ký; Được làm việc, cư trú và đi lại hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành; Được hưởng các chính sách ưu đãi khác theo quy định pháp luật.

Đối với những trường hợp là chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt, nhà quản lý cấp cao có trình độ tiến sĩ được xem xét cấp thẻ thường trú theo đề nghị của Cơ quan điều hành để cư trú lâu dài tại Việt Nam; được hưởng chính sách thuận lợi về thủ tục cấp thẻ thường trú và các chính sách ưu đãi về thuế so với quy định chung.



Tin liên quan

Cải cách thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cải cách thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Bộ Nội vụ vừa xây dựng dự thảo Nghị định mới về người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Quy định người nước ngoài làm việc tại Việt Nam: Hiểu sao mới đúng?

(NLĐO) - Người lao động nước ngoài là chuyên gia phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc dự kiến làm việc tại Việt Nam

Từ 1-7-2025, chủ tịch tỉnh được trao quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

(NLĐO) - Từ ngày 1-7-2025, theo Nghị định 128/2025/NĐ-CP, Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ được trao quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

lao động nước ngoài người nước ngoài giáo dục giấy phép lao động giảng dạy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo