Thời sự

Đề xuất cấp giấy phép xây dựng chỉ còn tối đa 7 ngày

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Luật Xây dựng được sửa đổi để đơn giản hoá hành chính trong việc cấp giấy phép xây dựng.

Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội sáng 4-11, đã đề xuất nhiều quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp phép xây dựng.

Đề xuất cấp giấy phép xây dựng chỉ còn tối đa 7 ngày - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tờ trình dự án Luật Xây dựng sửa đổi. Ảnh: Phạm Thắng

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết dự thảo luật được xây dựng theo hướng thực hiện nguyên tắc từ giai đoạn chuẩn bị đến thời điểm khởi công xây dựng, cơ quan quản lý xây dựng chỉ kiểm soát một lần thủ tục hành chính đối với mỗi dự án, công trình xây dựng.

Các dự án đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng thì được miễn giấy phép xây dựng.

Theo ông Trần Hồng Minh, dự luật cũng sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng; thực hiện thủ tục trực tuyến toàn trình; đơn giản hóa về hồ sơ và điều kiện và giảm tối đa thời gian cấp phép xây dựng, dự kiến thời gian cấp phép tối đa là 7 ngày.

Dự thảo luật quy định rõ, trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ một số trường hợp được quy định tại luật. Trong đó, công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng đầu tư xây dựng tại khu vực nông thôn đã được xác định tại quy hoạch chung và chưa có quy chế quản lý kiến trúc hoặc không thuộc trường hợp phải lập quy hoạch chi tiết theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Trình bày báo cáo thẩm tra về dự thảo luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết có ý kiến cho rằng, giấy phép không phải "rào cản" mà là công cụ bảo vệ quyền lợi và trật tự xã hội, vấn đề nằm ở chất lượng và quy trình cấp phép.

Do đó, cần đơn giản hóa quy trình, quy định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý và công khai thông tin để người dân, doanh nghiệp giám sát.

Bên cạnh đó, Uỷ ban cho rằng, việc miễn giấy phép xây dựng giúp giảm thủ tục nhưng cần hoàn thiện quy định pháp lý trong Luật Xây dựng hoặc Luật Đất đai để bảo đảm quyền sở hữu tài sản trên đất.

Ngoài ra, cơ quan thẩm tra đề nghị cần bổ sung cơ chế xử lý vi phạm đối với công trình đã được cấp phép nhưng thi công sai thiết kế, thay đổi công năng hoặc vi phạm quy định, bảo đảm thống nhất và rõ trách nhiệm giữa các bên liên quan.

Theo quy định hiện hành, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ.


thủ tục hành chính Quốc hội Bộ trưởng Bộ Xây dựng giấy phép xây dựng Luật Xây dựng
    Thông báo