Kinh tế

Đề xuất chế tài đối với dự án điện chậm tiến độ

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Bên cạnh việc áp dụng chế tài, cần tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư để đảm bảo tiến độ và chất lượng khi triển khai các dự án điện lực.

Ngày 28-11, Hội nghị Khoa học - công nghệ điện lực toàn quốc năm 2025 và Triển lãm Công nghệ điện lực - Techshow 2025, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng Hội Điện lực Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại TP HCM.

Phát biểu tại sự kiện, ông Mai Quốc Hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Điện lực Việt Nam, nhấn mạnh những năm qua, ngành điện đã tích cực triển khai nhiều giải pháp khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, vận hành hệ thống điện.

Nhờ đó, hoạt động sản xuất, truyền tải, phân phối điện được tối ưu hóa, giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả cung ứng điện, đồng thời đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển bền vững ngành năng lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

TS Nguyễn Mạnh Cường, Viện Năng lượng - Bộ Công Thương, cho biết Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đang mở ra một số cách tiếp cận mới, như phát triển nguồn điện không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu và sản xuất năng lượng mới; phát triển hợp lý các nguồn nhiệt điện; đưa điện hạt nhân với công nghệ tiên tiến, an toàn cao trở thành nguồn điện nền quan trọng, góp phần đạt mục tiêu Net-zero vào năm 2050,...

Đề xuất chế tài cho dự án điện chậm tiến độ nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị Khoa học - công nghệ điện lực toàn quốc năm 2025

Bên cạnh đó, TS Cường cũng đề xuất cần hoàn thiện chính sách pháp luật về giá điện, bao gồm giá điện 2 thành phần đối với hộ tiêu thụ và nguồn điện, giá dịch vụ phụ trợ, cũng như khung giá các loại nguồn điện.

Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời và điện gió, đặc biệt tại miền Bắc, cũng cần được xem xét sao cho hài hòa về hiệu quả kinh tế, tài chính cho nhà đầu tư, nhà nước và người sử dụng.

"Cần rà soát tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục hành chính trong đầu tư, phát triển các dự án điện lực nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng khi thực hiện dự án; có chế tài đối với các dự án chậm tiến độ"- TS Cường nhấn mạnh.

Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch HĐTV EVN, khẳng định công nghệ số đang được ứng dụng mạnh mẽ vào thực tiễn hoạt động ngành điện.

Ông An cho rằng việc tổ chức hội nghị một lần nữa nhấn mạnh khoa học - công nghệ và chuyển đổi số là đột phá chiến lược để bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững và phát triển lưới điện thông minh, phù hợp với Nghị quyết 57-NQ/TW và 70-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tổ chức đã phát động quyên góp hỗ trợ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ năm 2025, với tổng số tiền hơn 124 triệu đồng.

Tin liên quan

Gia Lai mời gọi đầu tư siêu dự án nhà máy điện gió hơn 48.000 tỉ đồng

Gia Lai mời gọi đầu tư siêu dự án nhà máy điện gió hơn 48.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Với công suất thiết kế 750 MW, Nhà máy điện gió Hòn Trâu được xem là dự án trọng điểm mà Gia Lai đang quyết liệt kêu gọi đầu tư.

Lắp điện mặt trời mái nhà phải xin phép xây dựng, PCCC, môi trường, điện lực...?

(NLĐO)- Hiệp hội Năng lượng tái tạo TP HCM vừa kiến nghị tháo gỡ những bất cập trong thủ tục hành chính lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Điện lực TP HCM: Công khai lượng điện tiêu thụ hàng ngày trên App

EVNHCMC luôn công khai, minh bạch tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

