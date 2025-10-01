Sáng ngày 30-9-2025, Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức trao giải cuộc thi "Tiết kiệm điện thành thói quen" năm 2025 với chủ đề An toàn tiết kiệm, kinh nghiệm sẻ chia. Tổng trị giá các giải thưởng hơn 100 triệu đồng.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, qua 3 tháng phát động, đã nhận được 525 bài viết, 48 video clip với nội dung phong phú của các tác giả thuộc đủ mọi ngành nghề nội trợ, công nhân, học sinh, sinh viên, giáo viên, bác sĩ từ khắp các vùng miền, kể cả biên giới, hải đảo xa xôi gửi về dự thi. Từ các bài viết chất lượng đăng tải trên các kênh của Báo Thanh Niên, Ban tổ chức đã tuyển chọn được 150 bài viết vào vòng sơ khảo. Hầu hết các bài dự thi nhận được sự quan tâm lớn của bạn đọc thể hiện qua lượt xem và bình luận sôi nổi từ độc giả.

Ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNHCMC phát biểu tại Lễ Tổng kết

Phát biểu tại buổi lễ ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNHCMC cho biết, trong thời gian qua, Tổng công ty Điện lực TP HCM đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ cho đời sống của hơn 14 triệu dân thành phố, đáp ứng đủ điện cho hoạt động phát triển kinh tế - xã hội sau khi thực hiện hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa -Vũng Tàu với TP HCM. Sản lượng điện thương phẩm 8 tháng đạt 37,2 tỷ kWh, tăng 0.69% so với cùng kỳ. Công tác tiết kiệm điện trên địa bàn tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan, trong 8 tháng đầu năm 2025 đạt 814,1 triệu kWh, chiếm 2,19% điện thương phẩm, tăng 17,19% so với cùng kỳ. Kết quả này có được nhờ việc EVNHCMC đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: từ phối hợp các sở, ban ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20/CT-TTg và Quyết định 6012/QĐ-UBND; đến việc vận động khách hàng tham gia phong trào "Gia đình xanh", các hoạt động hưởng ứng "Giờ Trái đất 2025", cũng như đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Các chương trình phối hợp với ngành giáo dục, báo chí, truyền hình và các phong trào thanh niên đã lan tỏa sâu rộng thông điệp sử dụng điện tiết kiệm và an toàn trong học đường, trong từng gia đình, khu phố và cả cộng đồng.

Ông Võ Quang Lâm - Nguyên Phó Tổng Giám đốc EVN (bìa trái) và Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - Phó Giám đốc Sở Công thương TP HCM (bìa phải) trao giải Nhất hạng mục bài viết

Song song với nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh, Tổng công ty Điện lực TP HCM còn đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng văn hóa sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong cộng đồng xã hội. Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen – Lần 3" với chủ đề An toàn tiết kiệm – kinh nghiệm sẻ chia, là một minh chứng sinh động. "Thành công của cuộc thi viết "An toàn tiết kiệm – kinh nghiệm sẻ chia" đã khẳng định rằng: khi mỗi cá nhân cùng chung tay, những hành động nhỏ sẽ tạo nên sự thay đổi lớn. Đây không chỉ là sân chơi sáng tạo, mà còn là minh chứng cho tinh thần doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng, vì một thành phố văn minh, tiết kiệm và phát triển bền vững. Tôi tin rằng, với sự đồng hành của toàn xã hội, phong trào sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một thói quen bền vững trong từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp; góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xanh – sạch – đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình" ông Phạm Quốc Bảo nhấn mạnh.

Ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNHCMC (trái) và Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng Biên tập Báo Thanh Niên trao giải Nhất hạng mục Video

Tiến sĩ Nguyễn Công Tráng, giảng viên Khoa Điện - Điện tử (Trường ĐH Tôn Đức Thắng), thành viên Ban giám khảo cho biết, điểm nổi bật các bài viết năm nay chính là tính nhân văn và sự bền bỉ. Tiết kiệm điện không chỉ để giảm chi phí mà còn thể hiện tình thương giữa các thế hệ trong gia đình, trách nhiệm với cộng đồng và thiên nhiên. Từ những việc nhỏ như rút phích cắm, tắt đèn, mở cửa đón gió, đến các giải pháp công nghệ như lắp đặt pin mặt trời, bình nước nóng năng lượng mặt trời, theo dõi điện bằng ứng dụng di động…. "Qua cuộc thi, tôi cảm nhận được một bức tranh đa dạng và chân thực về đời sống sử dụng điện của người dân Việt Nam hiện nay. Mỗi một câu chuyện là một mảnh ghép sinh động. Từ những người lính nơi hải đảo xa xôi vẫn luôn kiên trì với gia đình tận dụng gió và nắng, đến những bà mẹ, bà nội bền bỉ rút phích cắm, tắt đèn, dạy con cháu tiết kiệm từ những hành động rất nhỏ" tiến sĩ Nguyễn Công Tráng nhấn mạnh.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đại sứ và tác giả đạt giải vừa tham gia giao lưu

Tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức cuộc thi đã trao 22 giải thưởng với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Trong đó, giải nhất thể loại viết được trao tác giả Trần Văn Tám với bài viết: Tự học kỹ năng an toàn về điện: Không biết cứ hỏi... tổng đài 1900 545454. Giải nhất thể loại video với tác phẩm: Tiết kiệm điện cũng là sống xanh của tác giả Ni Ly.