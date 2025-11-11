Đề xuất Chủ tịch xã phải tiếp công dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng

Ngày 11-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Ảnh: Phạm Thắng

Theo ông Đoàn Hồng Phong, dự thảo luật đã bổ sung quy định về tiếp công dân trực tuyến. Theo đó, công dân được lựa chọn hình thức tiếp công dân trực tiếp hoặc tiếp công dân trực tuyến.

Dự thảo luật quy định tiếp công dân trực tuyến là việc cơ quan, tổ chức, người tiếp công dân sử dụng thiết bị điện tử được kết nối với nhau thông qua môi trường mạng tại nơi tiếp công dân để đón tiếp, lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn công dân việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Việc tiếp công dân trực tuyến phải tuân thủ các quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng và các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; đảm bảo giữ bí mật và an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật.

Biên bản làm việc, dữ liệu, tài liệu, hồ sơ phát sinh trong quá trình tiếp công dân trực tuyến được bảo đảm, có giá trị pháp lý và là căn cứ để giải quyết vụ việc. Dự thảo luật giao Chính phủ quy định chi tiết điều kiện tổ chức và trình tự, thủ tục tiếp công dân trực tuyến.

Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, đa số ý kiến trong Ủy ban tán thành với quy định của dự thảo luật về hình thức tiếp công dân trực tuyến nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc này góp phần tạo thuận lợi cho công dân khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, đồng thời giảm áp lực tại trụ sở tiếp công dân.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị Chính phủ đánh giá thêm về hiệu quả của việc triển khai mô hình tiếp công dân trực tuyến trong thời gian qua, các điều kiện hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo kết nối giữa trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh với trụ sở tiếp công dân ở trung ương, giữa trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh với các điểm tiếp công dân cấp tỉnh và cấp xã...

Cùng với đó, cần nghiên cứu xây dựng, ban hành đồng thời nghị định của Chính phủ cùng thời điểm có hiệu lực của luật sau khi được Quốc hội thông qua. Trong đó quy định chi tiết trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ của công dân, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong tiếp công dân trực tuyến, bảo đảm phù hợp với điều kiện hạ tầng, kinh tế - kỹ thuật của từng địa phương.

Cơ quan thẩm tra cũng quy định chặt chẽ về cơ chế thu thập, tiếp nhận thông tin đầy đủ, chính xác trong tiếp công dân trực tuyến, kịp thời xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Dự thảo luật cũng quy định Chủ tịch UBND cấp xã tiếp công dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng. Quy định này bảo đảm đồng bộ với quy định về tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy tại Quy định 11 của Bộ Chính trị và phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền cấp xã hiện nay.

Theo tờ trình của Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp xã được luật giao thực hiện nhiều nhiệm vụ. Cấp xã hiện nay có cán bộ tiếp công dân thường xuyên; khi cần thiết, Chủ tịch UBND cấp xã có thể tiếp công dân đột xuất để kịp thời tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cơ quan thẩm tra cũng tán thành với đề xuất của Chính phủ và cho rằng, phạm vi sửa đổi của dự án luật là phù hợp với bối cảnh hiện nay.