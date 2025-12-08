Đề xuất đầu tư cao tốc Bắc - Nam phía Tây qua Tây Nguyên gần 77.000 tỉ đồng

Ngày 8-12, UBND tỉnh Gia Lai cho biết ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuật - Gia Nghĩa.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc đầu tư đoạn cao tốc trên phù hợp với quan điểm và giải pháp triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị. Phù hợp với phương hướng phát triển mạng lưới giao thông Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phối cảnh cao tốc Bắc - Nam phía Tây qua các tỉnh Tây Nguyên

Việc đầu tư cao tốc trên trước năm 2030 có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên và của cả nước, tăng khả năng cơ động, phòng thủ cả quân sự, quốc phòng, dân sự và phòng chống thiên tai... khi có tình huống phức tạp, bất ngờ xảy ra.

Đặc biệt, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ phát huy tính đồng bộ, thống nhất hệ thống giao thông kết nối nội vùng Tây Nguyên; Tây Nguyên với duyên hải miền Trung; Tây Nguyên với Nam Bộ, Tây Nam Bộ; với các nước bạn Lào – Campuchia.

Tuyến cao tốc hoàn thành sẽ hình thành trục dọc kinh tế vận tải phía Tây đảm bảo việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa giữa các khu vực Tây Nguyên, khai thác tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, cùng với cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang triển khai.

Đồng thời, kết nối với các tuyến cao tốc hiện đang triển khai đầu tư xây dựng cơ bản như Quy Nhơn - Pleiku, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa - Chơn Thành mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương, thúc đẩy giao thương, du lịch, thu hút đầu tư, tạo động lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết vùng.



Cũng theo UBND tỉnh Gia Lai, hiện nay Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề xuất phương án đầu tư đoạn cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa dài khoảng 257 km. Điểm đầu tại Quốc lộ 19 (Km 1+600), điểm cuối nối với cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng).

Tổng mức đầu tư dự kiến 76.985 tỉ đồng, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Trong đó, nhà đầu tư huy động 30%, ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%. Thời gian thi công tối đa 4 năm.



Đề nghị thực hiện cao tốc trước năm 2030 Theo UBND tỉnh Đăk Lăk, trung tâm tỉnh Đăk Lăk cũng là trung tâm vùng Tây Nguyên, là một cực quan trọng trong khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam; có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về kinh tế, chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng của vùng Tây Nguyên và cả nước. Sau khi hợp nhất với tỉnh Phú Yên, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Đăk Lăk hiện nay, nên việc sớm triển khai đầu tư tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa trước năm 2030 là rất quan trọng và cấp thiết, để kết nối Tây Nguyên - Đông Nam Bộ, các hành lang Đông - Tây kết nối Tây Nguyên với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ kết nối cảng biển, cảng cạn, sân bay, cửa khẩu, khu kinh tế, khu công nghiệp, mở ra không gian phát triển mới, nâng cao năng lực thông hành, giảm chi phí logistics; tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn ba tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk – Lâm Đồng. Do vậy, tỉnh Đăk Lăk kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa có tiến trình đầu tư trước năm 2030 như Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.



