Thời sự

Đề xuất Đồng Nai là thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 30-4

Văn Duẩn

Sau sắp xếp, TP Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã; tỉ lệ đô thị hóa đạt 54,10%

Chiều 14-4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH xem xét một loạt nội dung quan trọng liên quan việc tổ chức lại đơn vị hành chính tại Đồng Nai.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình thông tin Chính phủ đề nghị thành lập 10 phường gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 10 xã cùng tên thuộc tỉnh Đồng Nai. Thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 12.737,18 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.491.408 người và 95 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất việc thành lập 10 phường.

Sau sắp xếp, TP Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã; tỉ lệ đô thị hóa đạt 54,10%. Nếu được thông qua, cả nước sẽ có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 7 thành phố và 27 tỉnh.

Đề xuất Đồng Nai là thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 30-4 - Ảnh 1.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua về nguyên tắc Nghị quyết về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai Ảnh: TTXVN

Về tổ chức bộ máy và nhân sự, trước mắt sẽ cơ bản giữ nguyên trạng trụ sở, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có. Tỉnh Đồng Nai đã xây dựng phương án, lộ trình sắp xếp, kiện toàn nhân sự phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

Trên cơ sở thẩm tra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị UBTVQH thông qua Nghị quyết về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai; tán thành với đề nghị thành lập TP Đồng Nai để trình QH xem xét, quyết định; đồng thời thông qua về mặt nguyên tắc Nghị quyết về việc thành lập TAND, VKSND TP Đồng Nai mà không cần tổ chức họp để xem xét lại.

Về thời điểm và hiệu lực thi hành, Chính phủ thống nhất với đề xuất của tỉnh Đồng Nai cũng như ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, các Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 30-4-2026.

Tại phiên họp, các thành viên UBTVQH đã biểu quyết thông qua về nguyên tắc Nghị quyết về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai; thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương; thành lập TAND, VKSND TP Đồng Nai.

