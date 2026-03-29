HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chính phủ yêu cầu trình đề án Đồng Nai lên thành phố trước ngày 4-4

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng phối hợp với tỉnh Đồng Nai sớm trình Đề án thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà giao Bộ Nội vụ cùng UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ đề án, tổ chức thẩm định và lấy ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương, hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương trước ngày 4-4.

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện đề án thành lập thành phố Đồng Nai trước 4 - 4 - Ảnh 1.

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương trước ngày 4-4

Để đảm bảo hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương theo đúng thời gian quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Tập trung cao độ nhân lực, tổ chức thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm cao nhất. Chủ động điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, ưu tiên hoàn thiện hồ sơ đề án; tổ chức làm việc ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ khi cần thiết; phân công đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng chờ việc, chờ văn bản, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung thuộc phạm vi phụ trách.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ thực hiện; thường xuyên rà soát, cập nhật, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các nội dung còn chậm, các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm tiến độ theo yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, để chất lượng hồ sơ không bảo đảm hoặc làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề án của tỉnh theo yêu cầu của Trung ương. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.

Ngày 28-3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết Đề án công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I; Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 10 phường, gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh.

Hiện Đồng Nai đáp ứng 7 tiêu chí lên thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 112 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, gồm: dân số, diện tích, tỉ lệ đô thị hoá, đơn vị hành chính, số phường, kinh tế, vai trò...


Tin liên quan

Đồng Nai cần gì để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương?

Đồng Nai cần gì để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương?

(NLĐO)- Đồng Nai hội tụ những tiềm năng to lớn để vươn mình trở thành một đô thị mới, cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước

Lấy ý kiến nhân dân về đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

(NLĐO)- Tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND các xã, phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Danh sách chi tiết các xã, phường ở Đồng Nai đạt đô thị loại II, III

(NLĐO)-Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 3 khu vực đô thị loại II gồm đô thị Biên Hòa, đô thị Long Khánh và đô thị Đồng Xoài

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo