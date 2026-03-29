Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà giao Bộ Nội vụ cùng UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ đề án, tổ chức thẩm định và lấy ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương, hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương trước ngày 4-4.

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương trước ngày 4-4

Để đảm bảo hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương theo đúng thời gian quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Tập trung cao độ nhân lực, tổ chức thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm cao nhất. Chủ động điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, ưu tiên hoàn thiện hồ sơ đề án; tổ chức làm việc ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ khi cần thiết; phân công đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng chờ việc, chờ văn bản, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung thuộc phạm vi phụ trách.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ thực hiện; thường xuyên rà soát, cập nhật, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các nội dung còn chậm, các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm tiến độ theo yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, để chất lượng hồ sơ không bảo đảm hoặc làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề án của tỉnh theo yêu cầu của Trung ương. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.