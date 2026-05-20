Đề xuất dự án 3.100 tỉ đồng chỉnh trang khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo

UBND TPHCM vừa chấp thuận giao Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo tại phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Ngưởi dân khu Mả Lạng chờ mòn mỏi chờ đợi một cuộc “thay da đổi thịt” và hy vọng vào tương lai an cư sau hơn 2 thập kỷ dự án “treo”. Ảnh: Chí Nguyên

Theo văn bản của UBND TPHCM, dự án được đề xuất triển khai theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước. Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 4,01 ha với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.100 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Trong đó, khu Mả Lạng nằm trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh có phạm vi nghiên cứu giới hạn bởi các tuyến Nguyễn Trãi - Trần Đình Xu - Nguyễn Cư Trinh. Khu vực này hiện có 1.070 nhà, đất thuộc diện chỉnh trang, trong đó 943 trường hợp bị ảnh hưởng trực tiếp. Dự án dự kiến xây dựng chung cư nhà ở xã hội trên diện tích khoảng 3,61 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng.

Còn khu Chợ Gà - Gạo thuộc phường Bến Thành có diện tích khoảng 4.007 m², nằm trong phạm vi các tuyến Nguyễn Thái Học - Võ Văn Kiệt - Yersin. Theo thống kê, khu vực này có khoảng 238 hộ dân bị ảnh hưởng cùng hơn 220 sạp chợ. Dự án dự kiến đầu tư chung cư nhà ở xã hội kết hợp tái định cư tại chỗ với tổng vốn khoảng 1.100 tỉ đồng.

Sở Tài chính cho biết việc gộp hai khu vực thành một dự án nhằm đồng bộ quy hoạch, rút ngắn thủ tục đầu tư và tăng hiệu quả chỉnh trang đô thị khu trung tâm TPHCM. Theo đề xuất của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, dự án Chợ Gà - Gạo sẽ bố trí một phần quỹ nhà tái định cư cho người dân khu Mả Lạng, qua đó dành thêm quỹ đất tại Mả Lạng để phát triển công viên phục vụ cộng đồng.

Theo đánh giá của các sở ngành, hai khu vực đều là những khu dân cư đông đúc, nhà ở xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy và thiếu hạ tầng xã hội. Việc chỉnh trang được xem là cấp bách nhằm cải thiện điều kiện sống, đồng thời phát triển nhà ở xã hội gắn với định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD dọc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

UBND TPHCM yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trong thời hạn một tháng kể từ ngày ban hành văn bản chấp thuận. Thành phố nhấn mạnh việc giao nghiên cứu dự án không đồng nghĩa với chỉ định hoặc ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án sau này.

Đồng thời, UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai, rà soát phương án bồi thường, tái định cư, quy hoạch, quỹ đất thanh toán hợp đồng BT và tham mưu thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu khởi công dự án vào dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.