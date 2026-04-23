Đề xuất đưa vào luật khung doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh từ 1 - 3 tỉ đồng/năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đề xuất đưa vào luật khung doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh từ 1 - 3 tỉ đồng/năm

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Đồng tình không quy định "cứng" ngưỡng doanh thu miễn thuế, song đại biểu Phan Đức Hiếu cho rằng cần quy định khung doanh thu từ 1 - 3 tỉ đồng.

Ngày 23-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cần quy định khung doanh thu miễn thuế cho hộ kinh doanh từ 1 đến 3 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm là Chính phủ đề xuất không quy định "cứng" ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh ở trong luật, mà giao cho Chính phủ quy định chi tiết. Ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh hiện nay là 500 triệu đồng/năm.

Đại biểu Phan Đức Hiếu (đoàn Hưng Yên) kiến nghị trong dự thảo luật cần quy định rõ khung doanh thu miễn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh, thay vì chỉ giao hoàn toàn cho Chính phủ quy định chi tiết. 

Cụ thể, luật nên xác định ngưỡng doanh thu tối thiểu và ngưỡng doanh thu tối đa, làm cơ sở pháp lý ổn định, minh bạch cho việc thực thi.

Ông Hiếu đề xuất Quốc hội xem xét quy định trong luật khung doanh thu miễn thuế trong khoảng từ 1 đến 3 tỉ đồng/năm. 

Trong phạm vi khung này, Chính phủ sẽ căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ để quy định mức cụ thể, bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành.

Đại biểu đoàn Hưng Yên nhấn mạnh việc thiết kế theo hướng này vừa bảo đảm vai trò của Quốc hội trong việc quyết định những nguyên tắc lớn vừa tạo dư địa cho Chính phủ chủ động điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, cách tiếp cận này cũng giúp nâng cao tính dự báo, ổn định chính sách, hạn chế việc thay đổi đột ngột gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.

Đại biểu Hiếu cũng phân tích thêm, nếu ngưỡng doanh thu miễn thuế quá thấp, sẽ làm tăng chi phí tuân thủ cho cá nhân, hộ kinh doanh, tăng chi phí quản lý cho cơ quan nhà nước. Ngược lại, nếu ngưỡng miễn thuế quá cao thì hộ kinh doanh sẽ không muốn "lớn" thành doanh nghiệp.

Do đó, việc điều chỉnh theo hướng nâng ngưỡng, đồng thời thiết kế khung linh hoạt sẽ góp phần giảm gánh nặng tuân thủ cho hộ kinh doanh, khuyến khích họ chuyển đổi lên mô hình chính thức, qua đó mở rộng cơ sở thu và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Bày tỏ tán thành việc giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu, song đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) đề nghị làm rõ hơn cơ chế kiểm soát việc thực hiện. Theo bà Nga, vấn đề không chỉ là giao cơ quan nào quy định, mà còn là quy định xong thì kiểm soát bằng cách nào.

"Nếu ngưỡng doanh thu là căn cứ để không phải nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc không chịu thuế giá trị gia tăng thì rất dễ phát sinh tình trạng chia nhỏ hộ kinh doanh, chia nhỏ dòng tiền, chia nhỏ điểm bán hoặc đứng tên nhiều người để nằm dưới ngưỡng"- đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga lo ngại.

Vì vậy, bà Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị trong văn bản quy định chi tiết, Chính phủ cần thiết kế các nguyên tắc chống chia tách giả tạo doanh thu; đồng thời có cơ chế báo cáo định kỳ để bảo đảm việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu thực sự đúng mục tiêu hỗ trợ, không trở thành kẽ hở làm thất thu ngân sách.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo