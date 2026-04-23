Đề xuất đưa vào luật khung doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh từ 1 - 3 tỉ đồng/năm

Ngày 23-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu

Nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm là Chính phủ đề xuất không quy định "cứng" ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh ở trong luật, mà giao cho Chính phủ quy định chi tiết. Ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh hiện nay là 500 triệu đồng/năm.

Đại biểu Phan Đức Hiếu (đoàn Hưng Yên) kiến nghị trong dự thảo luật cần quy định rõ khung doanh thu miễn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh, thay vì chỉ giao hoàn toàn cho Chính phủ quy định chi tiết.

Cụ thể, luật nên xác định ngưỡng doanh thu tối thiểu và ngưỡng doanh thu tối đa, làm cơ sở pháp lý ổn định, minh bạch cho việc thực thi.

Ông Hiếu đề xuất Quốc hội xem xét quy định trong luật khung doanh thu miễn thuế trong khoảng từ 1 đến 3 tỉ đồng/năm.

Trong phạm vi khung này, Chính phủ sẽ căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ để quy định mức cụ thể, bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành.

Đại biểu đoàn Hưng Yên nhấn mạnh việc thiết kế theo hướng này vừa bảo đảm vai trò của Quốc hội trong việc quyết định những nguyên tắc lớn vừa tạo dư địa cho Chính phủ chủ động điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, cách tiếp cận này cũng giúp nâng cao tính dự báo, ổn định chính sách, hạn chế việc thay đổi đột ngột gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.

Đại biểu Hiếu cũng phân tích thêm, nếu ngưỡng doanh thu miễn thuế quá thấp, sẽ làm tăng chi phí tuân thủ cho cá nhân, hộ kinh doanh, tăng chi phí quản lý cho cơ quan nhà nước. Ngược lại, nếu ngưỡng miễn thuế quá cao thì hộ kinh doanh sẽ không muốn "lớn" thành doanh nghiệp.

Do đó, việc điều chỉnh theo hướng nâng ngưỡng, đồng thời thiết kế khung linh hoạt sẽ góp phần giảm gánh nặng tuân thủ cho hộ kinh doanh, khuyến khích họ chuyển đổi lên mô hình chính thức, qua đó mở rộng cơ sở thu và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Bày tỏ tán thành việc giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu, song đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) đề nghị làm rõ hơn cơ chế kiểm soát việc thực hiện. Theo bà Nga, vấn đề không chỉ là giao cơ quan nào quy định, mà còn là quy định xong thì kiểm soát bằng cách nào.

"Nếu ngưỡng doanh thu là căn cứ để không phải nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc không chịu thuế giá trị gia tăng thì rất dễ phát sinh tình trạng chia nhỏ hộ kinh doanh, chia nhỏ dòng tiền, chia nhỏ điểm bán hoặc đứng tên nhiều người để nằm dưới ngưỡng"- đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga lo ngại.

Vì vậy, bà Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị trong văn bản quy định chi tiết, Chính phủ cần thiết kế các nguyên tắc chống chia tách giả tạo doanh thu; đồng thời có cơ chế báo cáo định kỳ để bảo đảm việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu thực sự đúng mục tiêu hỗ trợ, không trở thành kẽ hở làm thất thu ngân sách.