Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu lên 1 tỉ đồng, 2,56 triệu hộ kinh doanh có thể được miễn thuế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 68/2026 quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chính thức đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng/năm

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng mức doanh thu năm không phải nộp thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh lên 1 tỉ đồng/năm. Đồng thời, đề xuất nâng mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh lên 1 tỉ đồng/năm.

Ngưỡng doanh thu 1 tỉ đồng này tăng gấp đôi so với mức hiện hành là 500 triệu đồng, quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025.

Theo cơ quan soạn thảo, ngưỡng doanh thu 1 tỉ đồng để miễn thuế cũng thống nhất với quy định hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở lên sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hiện nay, theo thống kê của cơ quan thuế, số hộ, cá nhân có doanh thu dưới 1 tỉ đồng là khoảng trên 2,56 triệu hộ. Với đề xuất này, dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước là khoảng 16.650 tỉ đồng so với năm 2025 (thu theo chế độ thuế khoán và mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế là 100 triệu đồng/năm) và giảm khoảng 4.850 tỉ đồng so với chính sách hiện hành đã điều chỉnh ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm.

Theo Bộ Tài chính, từ đầu năm 2026 đến nay, do tác động của tình hình thế giới, kinh tế trong nước có nhiều biến động, giá nhiên liệu tăng làm chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm và hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Đồng thời, điều chỉnh này là cần thiết để đảm bảo chính sách thuế khoa học, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế số, có tính đến khả năng đáp ứng của người nộp thuế với tỉ lệ động viên hợp lý, giúp hạn chế tình trạng trốn, tránh thuế.

Liên quan đến vấn đề này, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ đang trình Quốc hội sửa đổi Luật Thuế Thu nhập cá nhân theo hướng không quy định "cứng" doanh thu miễn thuế trong luật, mà giao Chính phủ quy định mức này.

Thảo luận tại Quốc hội về nội dung này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết những vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt là mới phát sinh, bởi các luật liên quan vừa được thông qua vào cuối năm 2025.

Theo Thủ tướng, Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh là 500 triệu đồng nhưng đến nay đã phát sinh nhiều khó khăn do tác động của giá xăng dầu, ảnh hưởng đến các đối tượng ưu tiên là hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Do đó, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu phương án để báo cáo Quốc hội, đề xuất điều chỉnh chính sách thuế ngay trong kỳ họp này nếu kịp tiến độ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan điểm cần phải nâng ngưỡng chịu thuế. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh dự kiến nâng lên mức 1 tỉ đồng/năm. Như vậy, các hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở xuống sẽ thuộc diện miễn thuế.

Cùng với việc nâng ngưỡng chịu thuế, Thủ tướng cho rằng cần tháo gỡ khó khăn cho cá nhân, hộ kinh doanh, đồng thời bảo đảm công bằng và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, ngưỡng chịu thuế đối với nhóm doanh nghiệp này cũng sẽ được xem xét nâng lên.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, với các biện pháp khẩn trương và kịp thời, chính sách sẽ góp phần khuyến khích cá nhân, hộ kinh doanh "lên" doanh nghiệp.

"Chính sách phải rất linh hoạt. Khi giao Chính phủ quy định mức thuế cụ thể, Quốc hội sẽ có những tiêu chí hoặc nguyên tắc chặt chẽ để tránh kẽ hở gây thất thu thuế" - Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời cho biết ngay sau khi Quốc hội thông qua luật, Chính phủ sẽ ban hành nghị định hướng dẫn kịp thời.