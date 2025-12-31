Đề xuất dừng thu phí Núi Sam vì "dư luận không thuận"

Liên quan chuyện "lùm xùm" dai dẳng về hoạt động thu phí ở Núi Sam, ông Trương Hữu Tiền, Giám đốc Ban Quản lý (BQL) Khu Du lịch quốc gia Núi Sam, vừa có báo cáo gửi Thường trực UBND tỉnh An Giang. Tại cuộc họp ngày gần nhất, các sở, ngành trong tỉnh và địa phương (phường Vĩnh Tế) đã thống nhất phương án báo cáo UBND tỉnh xem xét: "Dừng tổ chức thực hiện thu phí tham quan di tích văn hóa, lịch sử trong Khu Du lịch quốc gia Núi Sam".

"Tận thu" nhưng thiếu dịch vụ

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Phúc Hoan, Trưởng Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam, nhấn mạnh di tích miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam có lịch sử gần 200 năm, gắn liền với công lao của danh thần Thoại Ngọc Hầu và bà Châu Thị Tế. Nơi đây hình thành từ tín ngưỡng dân gian và sự đóng góp công đức của nhân dân, du khách cả nước.

Theo ông Hoan, dù Quyết định số 2098/QĐ-TTg ngày 27-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quần thể cảnh quan du lịch Núi Sam với quy mô 1.487 ha nhưng đến nay nơi này chưa được đầu tư tạo nhiều sản phẩm du lịch, các dịch vụ phục vụ du lịch "chẳng có gì". Chính vì thế, việc thu phí tham quan chưa nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Ban quản trị đã có văn bản đề nghị không bố trí chốt soát vé trước cổng Miếu Bà.

"Tôi đề nghị lãnh đạo tỉnh nên xem xét tạm dừng thu phí tham quan và có hỗ trợ kinh phí để duy trì hoạt động của BQL" - ông Hoan thẳng thắn nêu ý kiến.

Đồng quan điểm, bà Ngô Thị Mỹ Ngọc, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tế, cho biết việc bố trí các điểm thu phí hiện nay còn nhiều bất cập, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với chính quyền. Bà đề xuất dừng thu phí và BQL cần tính phương án khác để hoạt động, không nhất thiết phải thu phí tham quan.

Ông Trang Công Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tế - thông tin thêm rằng qua nắm bắt dư luận, có nhiều phản ứng gay gắt về việc đặt các trạm soát vé áp sát các di tích, đặc biệt là Miếu Bà. Thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Tế thống nhất với đề xuất không bố trí các điểm bán vé, soát vé áp sát các di tích.

Các sở, ngành tỉnh An Giang thống nhất đề xuất dừng thu phí tại Khu Du lịch quốc gia Núi SamẢnh: DUNG NGÃ

"Bảo vệ ra đường chặn xe bán vé là sai"

Đánh giá về góc độ an ninh - trật tự, đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, khẳng định việc thu phí phải bảo đảm giao thông thông suốt, không ảnh hưởng đến di sản, doanh nghiệp, du khách và người dân bản địa.

Đại tá Cung thẳng thắn chỉ rõ sai phạm trong cách làm vừa qua: "Qua thực tế, trước đây 3 chốt bên ngoài, doanh nghiệp phản ứng với một chốt nhưng thực tế 2 chốt kia vẫn không đúng do không bảo đảm giao thông, bảo vệ ra chặn xe bán vé là sai. Các ngành giao thông và công an đi khảo sát và có báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh là vấn đề này bố trí chưa hợp lý".

Ông Trần Nguyễn Bá, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, cũng đồng thuận với ý kiến của địa phương và Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam về việc đề xuất tạm dừng thu phí.

Qua thảo luận, các thành phần tham dự cuộc họp thống nhất đánh giá việc tổ chức thu phí tại đây còn nhiều bất cập, gây dư luận xã hội không tốt. Do đó, các đơn vị thống nhất đề xuất UBND tỉnh dừng thực hiện nghị quyết năm 2024 của HĐND tỉnh quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại khu du lịch này.

Vừa dỡ trạm, lại muốn dựng chốt Trước đó, Báo Người Lao Động và một số cơ quan báo chí đã liên tục phản ánh việc đặt 3 trạm thu phí "bủa vây" lối vào Khu Du lịch quốc gia Núi Sam gây bức xúc lớn cho người dân và khách hành hương. Sau phản ánh của báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo tháo dỡ các trạm này. Tuy nhiên, đến ngày 22-10, Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam lại họp báo thông tin phương án mới, dự kiến bố trí 3 điểm soát vé và quầy bán vé tại: đầu tuyến phố đi bộ trước chùa Tây An; cuối tuyến phố đi bộ trước đình Vĩnh Tế và lối vào cổng sau miếu Bà Chúa Xứ.



