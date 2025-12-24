Đề xuất gần 8.800 tỉ đồng mở đường “giải cứu” cảng Cát Lái

Sở Xây dựng TPHCM vừa có báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình UBND TP xem xét chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu, kết nối nút giao cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và đường Vành đai 3.

Dự án được xác định là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn vận tải hàng hóa khu vực cảng lớn nhất cả nước.

Tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu sẽ có điểm đầu tại đường Nguyễn Thị Định

Vì sao phải làm đường “giải cứu” cảng Cát Lái?

Cảng Cát Lái hiện là cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng của TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tuy nhiên, giao thông ra vào cảng phụ thuộc hoàn toàn vào các trục đường đô thị như Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống, Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công – vốn quá tải nhiều năm.

Hệ quả ùn tắc kéo dài, nhất là giờ cao điểm; Chi phí logistics tăng; Nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo báo cáo, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 5,9 km, đi qua địa bàn phường Cát Lái và phường Long Trường. Điểm đầu tuyến giao với đường Nguyễn Thị Định, điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và Vành đai 3.

Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2025–2029, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, thuộc nhóm A, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 8.782 tỉ đồng.

Trong cơ cấu chi phí, phần xây lắp và thiết bị chiếm khoảng 5.984 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các khoản khác khoảng 261 tỉ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.290 tỉ đồng; chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật 61 tỉ đồng và chi phí dự phòng khoảng 1.186 tỉ đồng. Nhu cầu vốn dự kiến bố trí chủ yếu trong giai đoạn trung hạn 2026–2030.

Kỳ vọng gì từ tuyến đường mới?

Dự án được định hướng là trục giao thông chuyên dụng cho xe container, với 3 mục tiêu chính: Giảm áp lực cho đường nội đô; Rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa; Kết nối trực tiếp cảng – cao tốc – vành đai, mở rộng liên kết vùng; Cao tốc Bến Lức – Long Thành; Các tỉnh Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long.

Về giải phóng mặt bằng, tổng diện tích chiếm dụng của dự án khoảng 61,31 ha, trong đó diện tích phải bồi thường khoảng 6,98 ha, ảnh hưởng khoảng 139 hộ dân và tổ chức, gồm 20 hộ giải tỏa trắng và 119 hộ giải tỏa một phần...

