Thời sự Xã hội

Nhánh S1 vận hành hai chiều: Xe đi Cát Lái cần lưu ý gì?

THU HỒNG - NGỌC QUÝ

(NLĐO) - TP HCM chốt phương án tổ chức giao thông nhánh S1, thay đổi dòng xe ra vào cửa ngõ Cát Lái.

Sở Xây dựng TP HCM vừa thống nhất phương án tổ chức lại giao thông trên đường nhánh S1 thuộc nút giao Cát Lái, sau cuộc họp với các đơn vị liên quan ngày 20-10. Đây là tuyến kết nối quan trọng ở khu vực cửa ngõ phía Đông, nơi thường xuyên ghi nhận lưu lượng phương tiện lớn.

Nhánh S1 vận hành hai chiều: Xe đi Cát Lái cần lưu ý gì? - Ảnh 1.

Đường nhánh S1, nút giao Cát Lái sẽ được tổ chức lưu thông hai chiều cho ô tô con và xe hai bánh, trên đoạn từ nhánh rẽ phải từ đường Võ Nguyên Giáp vào S1 đến nhánh rẽ trái từ S1 vào Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc

Theo phương án mới, đường nhánh S1 sẽ được lưu thông hai chiều cho ô tô con và xe hai bánh, trên đoạn nhánh rẽ phải từ đường Võ Nguyên Giáp vào S1 đến nhánh rẽ trái từ S1 vào Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc. Hướng lưu thông từ Mai Chí Thọ đi cầu Rạch Chiếc vẫn giữ nguyên như hiện nay.

Để đảm bảo an toàn, Sở Xây dựng yêu cầu di dời đèn tín hiệu giao thông về vị trí nhánh kết nối từ S1 vào trục chính Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc; bố trí hệ thống cọc tiêu nhựa tại tim đường trên đoạn tổ chức hai chiều; đồng thời cải tạo góc tiểu đảo tại giao lộ S1 – đường vào khu liên hợp nhằm tăng bán kính ôm cua cho ô tô con. Toàn bộ chi phí do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn chi trả.

Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị được giao hướng dẫn đơn vị đầu tư triển khai các hạng mục theo phương án đã thống nhất và báo cáo Sở Xây dựng khi hoàn tất để ban hành thông báo điều chỉnh chính thức.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Công an TP HCM hỗ trợ điều tiết giao thông tại khu vực nhánh S1, các tuyến trong Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc và khu vực cầu vượt B3, nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt trong giai đoạn tổ chức lại giao thông.

Việc thông xe và điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhánh S1 được kỳ vọng giúp giảm xung đột phương tiện, cải thiện khả năng tiếp cận và giảm tải cho khu vực nút giao Cát Lái – một trong những điểm nóng giao thông của khu Đông TP HCM.

TP HCM điều chỉnh giao thông trên Mỹ Phước – Tân Vạn và Quốc lộ 51

Trước đó, Sở Xây dựng TP HCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn và Quốc lộ 51 nhằm bảo đảm an toàn, giảm xung đột giao thông trên các trục đường có mật độ phương tiện lớn.

Từ ngày 14-11, việc phân làn trên tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn (đoạn từ nút giao Bình Thắng đến đường Phú Lợi và từ đường Điện Biên Phủ đến Võ Văn Kiệt) được điều chỉnh theo 3 nhóm làn. Làn sát dải phân cách giữa dành cho xe ô tô; làn số 2 dành cho ô tô con, xe khách dưới 25 chỗ, xe buýt và xe tải dưới 3,5 tấn; làn sát vỉa hè tổ chức cho xe mô tô, xe 2-3 bánh lưu thông. Người điều khiển phương tiện phải tuân thủ đúng hệ thống báo hiệu và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Tương tự, từ ngày 17-11, tại Quốc lộ 51 (đoạn qua địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), hai làn sát dải phân cách tim đường dành cho ô tô đi thẳng; làn thứ ba dành cho ô tô con và xe khách dưới 30 chỗ. Làn ngoài cùng bên phải dành riêng cho mô tô, xe 2-3 bánh, kèm theo việc lắp đặt dải phân cách mềm dài khoảng 50 m tại các giao lộ để tách dòng phương tiện.

Tại khu vực các nút giao, biển báo R.411 "Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo" sẽ được bố trí trên ba làn ô tô nhằm hướng dẫn phương tiện di chuyển đúng hướng, đặc biệt là làn thứ ba – nơi được phép rẽ trái, quay đầu và rẽ phải.

Sở Xây dựng khuyến nghị người dân chủ động cập nhật thông tin và tuân thủ hướng dẫn trong quá trình lưu thông để bảo đảm an toàn, tránh ùn ứ tại các khu vực đang điều chỉnh tổ chức giao thông.

Tin liên quan

Cầu Cát Lái nối TP HCM - Đồng Nai: CC1 được giao lập đề xuất dự án

Cầu Cát Lái nối TP HCM - Đồng Nai: CC1 được giao lập đề xuất dự án

(NLĐO)- Đồng Nai giao Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) là nhà đầu tư đề xuất Dự án cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư

Ngày hạnh phúc ở phường Cát Lái

Mới đây, các đôi uyên ương đã được mời trở lại hội trường phường Cát Lái tham dự một buổi lễ trao giấy chứng nhận kết hôn vô cùng đặc biệt.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở phường Cát Lái, TP HCM

(NLĐO) - Vừa qua cầu Mỹ Thủy chừng 400 m thì va chạm với xe tải, người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Sở Xây dựng Điện Biên Phủ Võ Văn Kiệt điều chỉnh giao thông nút giao Cát Lái
    Thông báo