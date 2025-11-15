Nhánh S1 vận hành hai chiều: Xe đi Cát Lái cần lưu ý gì?

Sở Xây dựng TP HCM vừa thống nhất phương án tổ chức lại giao thông trên đường nhánh S1 thuộc nút giao Cát Lái, sau cuộc họp với các đơn vị liên quan ngày 20-10. Đây là tuyến kết nối quan trọng ở khu vực cửa ngõ phía Đông, nơi thường xuyên ghi nhận lưu lượng phương tiện lớn.

Đường nhánh S1, nút giao Cát Lái sẽ được tổ chức lưu thông hai chiều cho ô tô con và xe hai bánh, trên đoạn từ nhánh rẽ phải từ đường Võ Nguyên Giáp vào S1 đến nhánh rẽ trái từ S1 vào Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc

Theo phương án mới, đường nhánh S1 sẽ được lưu thông hai chiều cho ô tô con và xe hai bánh, trên đoạn nhánh rẽ phải từ đường Võ Nguyên Giáp vào S1 đến nhánh rẽ trái từ S1 vào Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc. Hướng lưu thông từ Mai Chí Thọ đi cầu Rạch Chiếc vẫn giữ nguyên như hiện nay.

Để đảm bảo an toàn, Sở Xây dựng yêu cầu di dời đèn tín hiệu giao thông về vị trí nhánh kết nối từ S1 vào trục chính Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc; bố trí hệ thống cọc tiêu nhựa tại tim đường trên đoạn tổ chức hai chiều; đồng thời cải tạo góc tiểu đảo tại giao lộ S1 – đường vào khu liên hợp nhằm tăng bán kính ôm cua cho ô tô con. Toàn bộ chi phí do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn chi trả.

Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị được giao hướng dẫn đơn vị đầu tư triển khai các hạng mục theo phương án đã thống nhất và báo cáo Sở Xây dựng khi hoàn tất để ban hành thông báo điều chỉnh chính thức.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Công an TP HCM hỗ trợ điều tiết giao thông tại khu vực nhánh S1, các tuyến trong Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc và khu vực cầu vượt B3, nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt trong giai đoạn tổ chức lại giao thông.

Việc thông xe và điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhánh S1 được kỳ vọng giúp giảm xung đột phương tiện, cải thiện khả năng tiếp cận và giảm tải cho khu vực nút giao Cát Lái – một trong những điểm nóng giao thông của khu Đông TP HCM.

