Thời sự

Quyết định quan trọng về cầu Cát Lái, Phú Mỹ 2 nối Đồng Nai và TP HCM

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua các nghị quyết giao cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án xây dựng cầu Cát Lái, Phú Mỹ 2 và cầu Long Hưng

Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 10-11, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông qua nghị quyết giao UBND TP HCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo hình thức đối tác công tư.

Đồng thời, thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo hình thức đối tác công tư.

Quyết định xây dựng cầu Cát Lái , Phú Mỹ 2 kết nối Đồng Nai và TP HCM - Ảnh 1.

Bà Tôn Ngọc Hạnh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai phát biểu

Quyết định xây dựng cầu Cát Lái , Phú Mỹ 2 kết nối Đồng Nai và TP HCM - Ảnh 2.

Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng thông qua nghị quyết về thống nhất chủ trương giao cơ quan chủ quản sử dụng vốn đầu tư công thực hiện thêm 3 dự án xây cầu kết nối tỉnh Đồng Nai và TP HCM.

Thống nhất giao UBND TP HCM là cơ quan chủ quản thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Thạnh Hội 2, cầu Tân An (cầu Tân An - Lạc An).

Giao UBND tỉnh Đồng Nai đầu tư dự án xây dựng cầu Tân Hiền (cầu Tân Hiền - Thường Tân).

Việc đầu tư các dự án giao thông kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP HCM nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, quy hoạch tỉnh Đồng Nai, nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối giữa các địa phương lân cận, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội của 2 địa phương.

Ngoài các dự án đầu tư công đang được 2 địa phương nghiên cứu triển khai, việc kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân cùng tham gia thực hiện những dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư đang được ưu tiên khuyến khích.

Quyết định xây dựng cầu Cát Lái , Phú Mỹ 2 kết nối Đồng Nai và TP HCM - Ảnh 3.

Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua nghị quyết

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, thiết kế xây dựng cầu Cát Lái có 8 làn xe (trong đó có 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ) với vận tốc thiết kế 80 km/h. Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định (cách nút giao thông Mỹ Thủy khoảng 400 m, thuộc phường Cát Lái, TP HCM). Điểm cuối kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành (thuộc xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai).

Tổng chiều dài dự án là 11,642 km, trong đó chiều dài cầu khoảng hơn 3 km, phần đường dẫn phía TP HCM khoảng 972 m, phần đường phía Đồng Nai khoảng 7,6 km.

Thời gian bắt đầu thực hiện xây dựng từ năm 2025 đến năm 2028 với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 20.524 tỉ đồng. Hình thức đầu tư dự kiến bằng phương thức PPP và đầu tư (ngân sách của tỉnh Đồng Nai và TP HCM).

Quyết định xây dựng cầu Cát Lái , Phú Mỹ 2 kết nối Đồng Nai và TP HCM - Ảnh 4.

Phối cảnh cầu Cát Lái

Dự án cầu Long Hưng và tuyến đường hai đầu cầu được thống nhất đầu tư với quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h; mặt cắt ngang 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Dự án có tổng chiều dài tuyến gần 12 km, trong đó chiều dài cầu Long Hưng hơn 2,3 km. Tổng mức vốn đầu tư dự kiến khoảng 11.758 tỉ đồng (bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng). Dự án được đầu tư theo phương thức PPP và vốn ngân sách tỉnh Đồng Nai và TP HCM.

Còn dự án cầu Phú Mỹ 2 và tuyến đường hai đầu cầu được nghiên cứu đầu tư với quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h; mặt cắt ngang 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Dự án có tổng chiều dài tuyến gần 15 km, trong đó phần cầu Phú Mỹ 2 dài hơn 4,6 km. Tổng mức vốn đầu tư dự kiến khoảng 16.445 tỉ đồng.

tỉnh đồng nai Thành phố Hồ Chí Minh cầu Cát Lái cầu phú mỹ 2 cầu Long Hưng
