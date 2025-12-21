HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đề xuất giảm lệ phí đăng ký ô tô: Chưa đủ kích sức mua

G.Hưng

Theo giới kinh doanh ô tô, để thị trường thực sự phục hồi bền vững, cần có nhiều chính sách đồng bộ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông. Theo đề xuất của Bộ Tài chính, tại khu vực I (Hà Nội và TP HCM), mức lệ phí dự kiến giảm từ 20 triệu đồng xuống 14 triệu đồng. Tại khu vực II (các địa phương còn lại), lệ phí giảm từ 200.000 đồng còn 140.000 đồng. Đây là một trong những động thái nhằm thực hiện Quyết định 1891/2025 của Thủ tướng phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, với mục tiêu giảm 30% phí, lệ phí đăng ký ô tô nhằm hỗ trợ sản xuất - kinh doanh, kích cầu tiêu dùng.

Đề xuất giảm 6 triệu đồng lệ phí đăng ký biển số ô tô ở Hà Nội và TP HCM được đánh giá có ý nghĩa đáng kể về mặt tâm lý, nhất là với nhóm khách hàng mua xe phổ thông hoặc mua xe lần đầu. Tuy nhiên, theo ông Phạm Quang Thắng, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Ô tô Hà Nội, nếu đặt trong tổng chi phí để có thể sở hữu một chiếc ô tô từ vài trăm triệu đồng đến trên 1 tỉ đồng, số tiền lệ phí được giảm không nhiều. "So với các đợt giảm 50% lệ phí trước bạ từng được áp dụng trong những năm qua, tác động của việc giảm lệ phí cấp biển số đối với thị trường có lẽ không đáng kể" - ông Thắng nói.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xe máy Hà Thành, chỉ rõ các chính sách về phí, lệ phí để hỗ trợ thị trường xe trong những năm gần đây thường chỉ tạo hiệu ứng ngắn hạn. Doanh số tăng trong vài tháng đầu kể từ khi chính sách được ban hành bởi kích thích được nhóm khách hàng đang cân nhắc mua xe có quyết định sớm hơn. "Đề xuất giảm lệ phí cấp biển số nếu được thông qua sẽ mang tính bổ trợ thêm, khó tạo ra sự bứt phá rõ rệt cho thị trường ô tô vốn đang chịu tác động từ nhiều yếu tố như tâm lý thắt chặt chi tiêu, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt..." - ông Tùng nhận định.

Theo giới kinh doanh ô tô, để thị trường thực sự phục hồi bền vững, cần có nhiều chính sách đồng bộ, bao gồm ổn định lãi suất vay mua xe ở mức hợp lý; chính sách thuế, phí rõ ràng và có tính dài hạn; thiết kế lộ trình khí thải, chuyển đổi sang phương tiện xanh một cách linh hoạt... 

    Thông báo