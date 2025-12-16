HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cận cảnh lô xe gần 2.100 chiếc vừa cập cảng TPHCM

Tin, ảnh, video: Sơn Nhung

(NLĐO)- Đây đều là những mẫu xe đang có sức tiêu thụ tốt trên thị trường, phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm

Ngày 16-12, Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực II (Chi cục Hải quan Khu vực II) cho biết vừa hoàn tất thủ tục thông quan cho lô 2.092 xe ô tô nhập khẩu tại Cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT), nằm trong Khu công nghiệp Hiệp Phước, Nhà Bè (TP HCM).

Lô xe nhập khẩu lần này gồm nhiều thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam và khu vực châu Á. Trong đó, Toyota chiếm hơn 1.000 xe với các mẫu phổ biến như Innova, Yaris, Corolla Cross.

Mitsubishi cũng nhập khẩu hơn 1.000 xe, chủ yếu là các dòng Destinator, Xforce và Triton. Đây đều là những mẫu xe đang có sức tiêu thụ tốt trên thị trường, phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm.

Từ đầu tháng 12 đến nay đã có 4 lô xe ô tô nhập khẩu về cảng khu vực TPHCM (chủ yếu qua Cảng SPCT) với tổng cộng hơn 3.200 xe.

Tính từ đầu năm đến nay, các cảng thuộc phạm vi quản lý của Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực II, bao gồm Cảng Container Quốc tế SPCT, Cảng Tân Cảng Hiệp Phước và Cảng Sài Gòn Hiệp Phước, đã tiếp nhận hơn 71.000 xe ô tô các loại. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt trên 2 tỉ USD, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số thuế thu nộp ngân sách nhà nước từ hoạt động nhập khẩu ô tô qua các cảng này đạt khoảng 25.700 tỉ đồng.

- Ảnh 1.

Đại diện Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực II cho biết những tháng cuối năm luôn là cao điểm nhập khẩu ô tô nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trước Tết Nguyên đán. Dự kiến trong hai tuần còn lại của tháng 12, sẽ có thêm ít nhất hai tàu cập cảng, đưa về khoảng 3.000 xe ô tô các loại làm thủ tục thông quan tại khu vực này. Trong đó, Toyota tiếp tục là thương hiệu chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu xe nhập khẩu.

- Ảnh 2.

Ở góc độ thị trường, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết trong tháng 11, cả nước ước tính nhập khẩu 16.256 xe ô tô, với tổng giá trị khoảng 456 triệu USD. So với tháng 10, lượng xe nhập giảm nhẹ 0,5% nhưng giá trị lại tăng 6%, cho thấy xu hướng nhập khẩu các dòng xe có giá trị cao hơn.

Về tiêu thụ, doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 11-2025 đạt 39.338 xe, gồm 28.557 xe du lịch, 10.273 xe thương mại và 488 xe chuyên dụng. Lũy kế 11 tháng đầu năm, tổng doanh số đạt 328.669 xe, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xe thương mại và xe chuyên dụng tiếp tục là điểm sáng tăng trưởng, lần lượt tăng 29% và 70%, phản ánh nhu cầu vận tải và đầu tư sản xuất – kinh doanh đang phục hồi tích cực.

