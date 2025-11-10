HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân cho vợ chồng sinh đủ 2 con

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Theo đại biểu Quốc hội, việc giảm thuế thu nhập cá nhân cho vợ chồng sinh đủ 2 con là chính sách hỗ trợ trực tiếp có ý nghĩa thực tiễn cao.

Chiều 10-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Dân số.

Về chính sách duy trì mức sinh thay thế trong Dự thảo Luật Dân số, dự thảo đề xuất các biện pháp khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ hai con, trong đó có hỗ trợ tài chính dành cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân cho phụ nữ sinh đủ 2 con - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám. Ảnh: Phạm Thắng

Thảo luận về nội dung này, đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Quảng Ngãi) cho biết dự thảo quy định chỉ phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi mới được hưởng hỗ trợ tài chính, và ông đề nghị làm rõ cơ sở khoa học cũng như thực tiễn của quy định trên.

Theo đại biểu, mục tiêu của chính sách là khuyến khích sinh con trong độ tuổi sinh đẻ nhằm đảm bảo chất lượng dân số và nguồn nhân lực cho tương lai, song ông đánh giá quy định hiện tại chưa hợp lý và thiếu công bằng vì tạo ra sự phân biệt đối xử giữa phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi và sau 35 tuổi.

"Nhiều phụ nữ muốn sinh con trước 35 tuổi nhưng chưa thể thực hiện do các yếu tố khách quan như điều kiện kinh tế, việc làm chưa ổn định hay khó khăn trong tìm kiếm bạn đời, dẫn đến việc sinh con muộn hơn; nếu sinh đủ hai con sau 35 tuổi, họ sẽ không được hưởng hỗ trợ, điều này dẫn đến thiếu công bằng và cho thấy chính sách không toàn diện"- ông Tô Văn Tám đánh giá.

Đại biểu đề xuất cần hệ thống lại quy định để đảm bảo tính đồng bộ, công bằng, có thể mở rộng hỗ trợ cho tất cả phụ nữ sinh đủ 2 con mà không giới hạn độ tuổi, đồng thời bổ sung các chính sách bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Ông cũng kiến nghị quy định trong luật nguyên tắc hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con, nhưng giao quyền quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho từng địa phương phù hợp với điều kiện thực tế.

Đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân cho phụ nữ sinh đủ 2 con - Ảnh 2.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Uyên. Ảnh: Phạm Thắng

Cùng quan tâm về việc duy trì mức sinh thay thế, đại biểu Nguyễn Hoàng Uyên (đoàn Tây Ninh) cho rằng việc triển khai các chính sách hỗ trợ về tài chính hay nhà ở còn gặp khó khăn do nguồn lực hạn chế, cân đối ngân sách ở nhiều địa phương.

Theo vị đại biểu đoàn Tây Ninh, các chính sách cũng chưa thực sự khuyến khích mạnh mẽ vai trò của nam giới trong chia sẻ, chăm sóc con cái, qua đó khuyến khích phụ nữ sinh đẻ. Để giải quyết các bất cập trên thực tế, đại biểu đề xuất cần bổ sung chính sách căn cơ, khả thi hơn, như hỗ trợ phát triển hệ thống trông giữ trẻ công lập và ngoài công lập đảm bảo chất lượng, nhằm giảm gánh nặng chăm sóc con nhỏ cho các gia đình, tạo điều kiện cho phụ nữ sớm quay trở lại thị trường lao động.

Đồng thời, đại biểu Nguyễn Hoàng Uyên đề xuất cần có chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân cho vợ chồng sinh đủ 2 con. Theo bà Uyên, giải pháp này không chỉ mang tính chất hỗ trợ tài chính mà còn tạo điều kiện để phụ nữ yên tâm sinh con, mang ý nghĩa thực tiễn cao. Mặt khác, cũng phù hợp với xu hướng chính sách tại một số quốc gia đang đối mặt với tỉ suất sinh thấp.

