Sức khỏe

Đề xuất gộp 113, 114, 115 thành một đầu số quốc gia

D.Thu - L.Hảo

(NLĐO) - Đề xuất tích hợp các đầu số khẩn cấp 113, 114, 115 thành một đầu số thống nhất, nhằm rút ngắn thời gian cấp cứu và nâng cao hiệu quả xử lý tình huống.

Ngày 17- 4, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội thảo lấy ý kiến cho Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026 - 2030.

Bộ Y tế xây dựng đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện hiện đại. Ảnh minh hoạ

Đề án đề xuất kiện toàn mạng lưới cấp cứu ngoại viện theo chuẩn quốc gia, gồm trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn nguy, đồng thời sử dụng một đầu số duy nhất trên toàn quốc do Bộ Công an thiết lập, quản lý.

Tăng xe cứu thương, mở rộng đào tạo cấp cứu ngoại viện

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết đề án đang được thí điểm tại 6 địa phương gồm Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Đà Nẵng và An Giang.

Các địa phương được hỗ trợ 85 xe cứu thương đạt chuẩn quốc tế, mỗi xe trang bị khoảng 380 thiết bị y tế. Đồng thời, lực lượng 115 và y tế cơ sở được đào tạo sơ cấp cứu từ cơ bản đến chuyên sâu.

Theo ông Đức, đề án hướng tới chuẩn hóa xe cứu thương theo tiêu chuẩn quốc tế (thiết bị đến hệ thống tích hợp như giường cấp cứu, máy sốc điện...), thay vì chỉ vận chuyển bệnh nhân như trước, qua đó giúp nhân viên y tế nâng cao năng lực xử trí ca nguy kịch ngay trên xe.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết cấp cứu ngoại viện quyết định hiệu quả "thời gian vàng", giúp giảm tử vong và biến chứng. Ở các nước có hệ thống phát triển, tỉ lệ tử vong có thể giảm 20 - 40%. Trong khi đó, Việt Nam chỉ có khoảng 0,2 xe cứu thương/100.000 dân, thấp hơn nhiều so với Nhật Bản và Singapore.

Bộ Y tế cho biết mỗi năm, nước ta ghi nhận khoảng 222.000 ca đột quỵ, nhưng phần lớn chưa được cấp cứu kịp thời. Chỉ 23,2% bệnh nhân đến viện trong 4,5 giờ đầu và khoảng 20% được vận chuyển bằng hệ thống cấp cứu chuyên nghiệp.

Không chỉ đột quỵ, các tình huống như tai nạn giao thông, đuối nước, cháy nổ hay thiên tai… đều đòi hỏi hệ thống cấp cứu phản ứng nhanh, phối hợp hiệu quả ngay từ những phút đầu.

Trước đó, ngày 15-9-2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 282/NQ-CP, giao Bộ Y tế xây dựng đề án phát triển cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026 - 2030. Theo đề án, đến năm 2030 đạt tối thiểu 1 xe cứu thương/100.000 dân, đồng thời mở rộng đào tạo sơ cấp cứu cho lực lượng chức năng và cộng đồng.

Đề xuất tích hợp 3 đầu số khẩn cấp

Cùng với Đề án phát triển cấp cứu ngoại viện, Bộ Công an đang xây dựng đề án tích hợp các đầu số khẩn cấp thành Trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp quốc gia.

Các đầu số 113, 114, 115 dự kiến được gộp thành một đầu số duy nhất là 113, dùng trên toàn quốc, đặt tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an 34 tỉnh, thành phố.


Thống nhất đầu số tiếp nhận khẩn cấp giúp rút ngắn thời gian cấp cứu ngoại viện

Lộ trình triển khai gồm hai giai đoạn. Giai đoạn một tích hợp, vận hành đầu số 113 thống nhất tại địa phương. Giai đoạn hai, sau 6 tháng đến một năm, sẽ đánh giá để hoàn thiện mô hình Trung tâm 113 quốc gia, đồng thời nghiên cứu tích hợp thêm các đầu số 111, 117.

Cuộc gọi 113 từ các nhà mạng sẽ được định tuyến về trung tâm chỉ huy Bộ Công an, sau đó chuyển tiếp đến địa phương theo mã vùng.

Hệ thống được thiết kế dự phòng với ít nhất hai trung tâm dữ liệu đặt tại hai miền Bắc – Nam, bảo đảm hoạt động liên tục 24/7. Trường hợp không kết nối được với đầu mối địa phương, cuộc gọi sẽ chuyển sang các kênh dự phòng như số trực ban cố định hoặc di động.

Với các cuộc gọi cấp cứu ngoại viện, tổng đài viên kết hợp công nghệ AI để phân loại, chuyển trực tiếp đến cơ sở đủ điều kiện trên địa bàn, rút ngắn thời gian phản ứng.

Tại hội thảo, đại diện Bộ Công an đề nghị Bộ Y tế hoàn thiện đề án cấp cứu ngoại viện đồng bộ với đề án tích hợp đầu số, nhằm kết nối hệ thống, chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả triển khai.

Theo đại diện Bộ Công an, khi hoàn thiện, xe cứu thương sẽ được gắn định vị, kết nối hệ thống giao thông thông minh để điều phối nhanh. Trong trường hợp ùn tắc, hệ thống có thể ưu tiên "làn xanh", giúp rút ngắn thời gian đưa người bệnh đến cơ sở y tế.

Nâng tầm cấp cứu ngoại viện

Ngành y tế TP HCM đang triển khai chương trình đào tạo các loại hình nhân viên y tế cấp cứu ngoại viện chính quy chuyên nghiệp theo mô hình Paramedic (ở nước ngoài) với 3 cấp độ

