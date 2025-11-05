HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Đề xuất hệ số lương đặc thù cho giáo viên từ ngày 1-1-2026

MAI CHI

(NLĐO)- Giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập được đề xuất hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, dự kiến thực hiện vào ngày 1-1-2026.

Theo đó, nhà giáo được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước theo quy định của pháp luật. Riêng nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư được áp dụng bảng lương chuyên gia cao cấp.

Đề xuất hệ số lương đặc thù cho nhà giáo từ 1-1-2026 - Ảnh 1.

Giáo viên mầm non công lập có thể được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng

Nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được đề xuất hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng. Riêng đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; Nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trường phổ thông liên cấp nội trú tiểu học, trung học cơ sở vùng biên giới đất liền được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,2 so với hệ số lương hiện hưởng;

Còn nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập dành cho trẻ em mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,3 so với hệ số lương hiện hưởng.

Công thức tính mức lương đối với nhà giáo:

Mức lương thực hiện từ ngày 1-1-2026

=

Mức lương cơ sở

x

Hệ số lương hiện hưởng

x

Hệ số lương đặc thù

Ngoài lương đặc thù, nhà giáo còn được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các loại phụ cấp khác theo quy định của pháp luật. Hệ số lương đặc thù không dùng để tính mức phụ cấp.

Cũng theo dự thảo nghị định, khi thực hiện chính sách tiền lương mới, hệ số lương đặc thù tiếp tục được thực hiện. Việc chuyển xếp từ lương cũ sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ. Trong thời gian nghỉ hè, nhà giáo được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp (nếu có).

Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện thực tiễn, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể chi trả các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này ở mức cao hơn.

Quy định mới nhất về tuyển dụng nhà giáo, áp dụng từ năm 2026

Quy định mới nhất về tuyển dụng nhà giáo, áp dụng từ năm 2026

(NLĐO) - Thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế sẽ áp dụng theo quy định mới

Chi tiết cách tính tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo mới nhất

(NLĐO) - Nguồn kinh phí thực hiện chi trả tiền lương dạy thêm giờ được bố trí từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định

Những thay đổi về tuổi nghỉ hưu của nhà giáo theo luật mới

(NLĐO) - Luật Nhà giáo 2025, có hiệu lực từ 1-1-2026, giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm hơn và nhà giáo có trình độ cao có thể nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn

giáo viên hệ số lương Bộ Giáo dục và Đào tạo phụ cấp ưu đãi nhà giáo lương
