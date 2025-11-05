Đề xuất hệ số lương đặc thù cho giáo viên từ ngày 1-1-2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, dự kiến thực hiện vào ngày 1-1-2026.

Theo đó, nhà giáo được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước theo quy định của pháp luật. Riêng nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư được áp dụng bảng lương chuyên gia cao cấp.

Giáo viên mầm non công lập có thể được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng

Nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được đề xuất hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng. Riêng đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; Nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trường phổ thông liên cấp nội trú tiểu học, trung học cơ sở vùng biên giới đất liền được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,2 so với hệ số lương hiện hưởng;

Còn nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập dành cho trẻ em mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,3 so với hệ số lương hiện hưởng.

C ông thức tính mức lương đối với nhà giáo:

Mức lương thực hiện từ ngày 1-1-2026 = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số lương đặc thù

Ngoài lương đặc thù, nhà giáo còn được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các loại phụ cấp khác theo quy định của pháp luật. Hệ số lương đặc thù không dùng để tính mức phụ cấp.

Cũng theo dự thảo nghị định, khi thực hiện chính sách tiền lương mới, hệ số lương đặc thù tiếp tục được thực hiện. Việc chuyển xếp từ lương cũ sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ. Trong thời gian nghỉ hè, nhà giáo được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp (nếu có).

Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện thực tiễn, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể chi trả các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này ở mức cao hơn.