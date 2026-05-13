Đề xuất làm đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô, sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 265.000 tỉ đồng

Sáng 13-5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì cuộc họp với các địa phương về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Kỳ Nam

Theo báo Xây dựng, báo cáo tại cuộc họp, Ban Quản lý dự án Thăng Long và Liên danh tư vấn lập báo cáo tiền khả thi do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ (HECO) dẫn đầu, cho biết Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô là dự án quan trọng quốc gia. Theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tuyến Vành đai 5 được xác định là công trình trọng điểm, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.

Mục tiêu cụ thể của dự án gồm: Đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm tải và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến Vành đai 5; hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ các tuyến đường bộ cao tốc có năng lực lớn, an toàn và tốc độ cao trên hành lang vận tải các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng.

Theo đề xuất của tư vấn, dự án có điểm đầu tại Km0 (tương ứng Km 367+100 đường Hồ Chí Minh), thuộc địa phận xã Yên Bài, TP Hà Nội; điểm cuối trùng với điểm đầu, tạo thành tuyến khép kín.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 340 km (không bao gồm 33 km đi trùng với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và cao tốc Hà Nội - Lào Cai).

Tuyến đi qua địa bàn 7 địa phương gồm: TP Hà Nội (51 km), Ninh Bình (36 km), Hưng Yên (27 km), TP Hải Phòng (63 km), Bắc Ninh (49 km), Thái Nguyên (36 km) và Phú Thọ (78 km).

Hướng tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô theo đề xuất ban đầu của tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Ảnh: Kỳ Nam

Về quy mô đầu tư, tuyến chính cao tốc được đề xuất xây dựng theo quy mô 6 làn xe theo quy hoạch; riêng đoạn qua Thái Nguyên (từ Km 248+124 đến cao tốc CT.07) quy mô 4 làn xe; tốc độ thiết kế 100-120 km/giờ. Các địa phương đồng thời quy hoạch hệ thống đường song hành, cây xanh và vỉa hè. Tổng bề rộng mặt cắt ngang (bao gồm cao tốc, đường song hành và cây xanh) tối thiểu 120 m.

Theo tư vấn, với quy mô nêu trên, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 265.517 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư khoảng 81.356 tỉ đồng.

Đóng góp ý kiến đối với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án, đại diện các địa phương cơ bản thống nhất với phương án hướng tuyến do tư vấn đề xuất. Đối với các khu vực còn có nhiều phương án lựa chọn, cần tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lưỡng trước khi quyết định điều chỉnh hướng tuyến.

Về hình thức đầu tư, các địa phương đề nghị áp dụng hình thức đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách Trung ương nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án sớm, hiệu quả và khả thi. Các địa phương cho biết hiện gặp nhiều khó khăn về cân đối ngân sách do phải bố trí nguồn lực thực hiện nhiều dự án của Trung ương trên địa bàn.

Cần được nghiên cứu bài bản, kỹ lưỡng, có tầm nhìn dài hạn 50 - 100 năm

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định đây là dự án quan trọng quốc gia, đồng thời là công trình giao thông trọng điểm của ngành xây dựng, triển khai theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Mặc dù tiến độ rất khẩn trương, dự án cần được nghiên cứu bài bản, kỹ lưỡng, có tầm nhìn dài hạn 50 - 100 năm; phương thức triển khai cần đổi mới, sáng tạo; đồng thời rà soát, cập nhật đầy đủ các quy hoạch liên quan, bao gồm cả quy hoạch địa phương, nhằm bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả lâu dài.

Về nội dung cụ thể, Bộ trưởng Xây dựng đề nghị tư vấn nghiên cứu theo hướng thống nhất quy mô đầu tư tuyến chính với 6 làn xe, có dự phòng mở rộng lên 8 làn xe đối với đoạn qua địa bàn TP Hà Nội. Đồng thời, nghiên cứu đầu tư 2 tuyến đường song hành; tuy nhiên, cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đánh giá cụ thể từng vị trí, từng đoạn tuyến đi qua khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp và các điểm kết nối với hệ thống đường hiện hữu.

Trên cơ sở đó, xác định rõ đoạn nào cần bố trí đường song hành, đoạn nào chỉ cần đường dân sinh hoặc đường gom với quy mô phù hợp, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí.

Đối với các công trình cầu trên tuyến, việc bố trí cầu nhỏ thực hiện theo địa bàn từng tỉnh, phù hợp với thiết kế tuyến. Riêng ba cầu lớn kết nối giữa hai địa phương gồm cầu Vĩnh Thịnh, cầu Thái Hà và cầu sông Luộc sẽ do Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm đầu tư.

Hệ thống hầm chui dân sinh cũng cần được nghiên cứu, lựa chọn phương án thiết kế thống nhất, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan, tĩnh không thông xe, đồng thời có giải pháp thoát nước phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho phương tiện cơ giới lưu thông giữa hai tuyến đường song hành hai bên cao tốc.

Bên cạnh đó, các nút giao, trạm dừng nghỉ và trạm thu phí cần được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở ý kiến của các địa phương và đơn vị liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, an toàn và hiệu quả khai thác.

Đặc biệt, các vấn đề liên quan đến môi trường và hạ tầng kỹ thuật, như bố trí trạm sạc, trạm thay pin dọc tuyến để phục vụ phương tiện giao thông điện, cần được xem xét, tích hợp ngay trong giai đoạn nghiên cứu hiện nay.