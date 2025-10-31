Đề xuất mô hình để bệnh viện quá tải vẫn đón được khách du lịch y tế

Trong 2 ngày 29 và 30-10, Sở Du lịch TP HCM đã tổ chức đoàn khảo sát các mô hình, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và du lịch nghỉ dưỡng tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nhằm xây dựng sản phẩm du lịch y tế chất lượng cao để đón khách dịp cuối năm.

Bà Võ Ngọc Điệp, Trưởng Phòng Quản lý cơ sở lưu trú du lịch, Sở Du lịch TP HCM, cho biết Việt Nam hiện đón khoảng 300.000 lượt khách quốc tế đến khám ngoại trú và 57.000 lượt điều trị nội trú mỗi năm, trong đó TP HCM chiếm khoảng 40%.

"Hiện nay, việc xây dựng sản phẩm du lịch y tế không chỉ tập trung vào dịch vụ y tế mà còn gắn kết với trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực, tham quan văn hóa - lịch sử tại địa phương, tạo nên hành trình cân bằng giữa chăm sóc sức khỏe và khám phá du lịch" – bà Diệp nói.

TS-BS chuyên khoa II Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền TP HCM, chia sẻ về mô hình "bệnh viện mềm" và triển vọng phát triển du lịch y tế

Trong chương trình khảo sát lần này có sự góp mặt của nhiều cơ sở y tế như Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park, Bệnh viện Hạnh Phúc.

Đoàn cũng tham quan mô hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm du lịch wellness - Minera Hot Springs Bình Châu.

Ông Lê Trọng Thiện, Trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty du lịch Vinagroup, thành viên tham gia đoàn khảo sát, cho biết công ty đang đẩy mạnh sản phẩm du lịch nội đô ở TP HCM – trong đó có du lịch y tế.

Công ty từng đón một số đoàn khách quốc tế tới TP HCM tham quan mô hình du lịch y tế và khách rất hào hứng với các sản phẩm như châm cứu, bấm huyệt, xoa bóp - dưỡng sinh...

Có điều, dù sản phẩm y tế có nhiều tiềm năng phát triển nhưng sự liên kết giữa bệnh viện và doanh nghiệp lữ hành vẫn rời rạc, dịch vụ chưa đồng bộ... khiến tiềm năng du lịch y tế chưa được khai thác đúng mức.

Nhu cầu về các sản phẩm du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe, trị liệu, tìm hiểu về y học cổ truyền của du khách rất lớn

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, TS-BS chuyên khoa II Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền TP HCM, cho biết cần có sự liên kết chặt chẽ giữa bệnh viện và doanh nghiệp du lịch trong phát triển sản phẩm du lịch y tế. Bệnh viện bảo đảm chuyên môn, còn doanh nghiệp du lịch tổ chức vận hành và thiết kế trải nghiệm. Nếu làm tốt mô hình này, TP HCM có thể hình thành các gói du lịch "chữa lành - nghỉ dưỡng - tái tạo năng lượng".

"Đặc biệt, TP HCM có thể nghiên cứu xây dựng mô hình "bệnh viện mềm" - tức là mở rộng không gian phục vụ thông qua liên kết, liên doanh giữa bệnh viện với các đơn vị khác, với các khu nghỉ dưỡng và cơ sở lưu trú. Điều này vừa giúp khắc phục tình trạng quá tải của hệ thống y tế, vừa tạo điều kiện để du khách được sử dụng dịch vụ trong môi trường tốt nhất. Muốn vậy, cần chính sách đồng bộ, kế hoạch phát triển chi tiết được xây dựng bài bản, khoa học" - TS-BS Đỗ Tân Khoa đề xuất.

Không gian bên trong Bệnh viện Hạnh Phúc

Minera Hot Springs Bình Châu là một trong những mô hình du lịch wellness kết hợp thế giới khoáng nóng và công viên rừng đầu tiên tại Việt Nam.

Du khách trải nghiệm tại khu luộc trứng 82 Degrees ở Minera Hot Springs Bình Châu từ nguồn khoáng nóng lộ thiên





