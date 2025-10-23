TP HCM chuẩn bị đón tàu du lịch quốc tế cập cảng Cái Mép - Thị Vải

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM chuẩn bị đón tàu du lịch quốc tế cập cảng Cái Mép - Thị Vải

PHAN ANH

( NLĐO)- TP HCM sẽ thí điểm đón tàu du lịch quốc tế tại cảng Cái Mép - Thị Vải đến tháng 6-2026, mở hướng phát triển du lịch đường biển của thành phố

Chiều 23-10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Tại họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng Phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch - Sở Du lịch TP HCM, đã thông tin về việc thí điểm đón tàu khách quốc tế tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải đến tháng 6-2026.

TP HCM chuẩn bị đón tàu du lịch quốc tế cập cảng Cái Mép - Thị Vải - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng Phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch - Sở Du lịch TP HCM, thông tin tại buổi họp báo chiều 23-10; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Từ nay đến tháng 6-2026, Sở Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với Ban quản lý các cảng tại khu vực này nhằm hoàn thiện hồ sơ xin phương án thí điểm đón đoàn khách quốc tế.

Bà Thảo cho biết ban đầu khu vực này hình thành cảng hàng hóa chứ không phải phục vụ hành khách. Để phục vụ đón hành khách thì hạ tầng, nguồn nhân lực tại cảng phải có sự chuẩn bị, đặc biệt trong xu thế khách du lịch bằng tàu biển tăng lên cao, càng phải có thời gian chuẩn bị kỹ, đáp ứng nhu cầu.

Sở Du lịch sẽ phối hợp các doanh nghiệp lữ hành, công ty liên quan, cụm cảng… để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết nhằm tiếp nhận tàu khách quốc tế tốt hơn. Đồng thời, tiến hành xem xét phương án bổ sung thêm công năng chứ không chỉ thí điểm.

Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo của UBND TP HCM, Sở Xây dựng đã phối hợp sở, ngành tham mưu các dự án ưu tiên đầu tư cho vận tải đường thủy, hình thành cảng hành khách. 

Trong giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến đầu tư 3 dự án cảng hành khách quốc tế nằm ở khu vực Vũng Tàu cũ và khu vực Khánh Hội, TP HCM nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch bằng tàu biển.

Trước đó, theo các cơ quan chức năng, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải được xác định là khu bến tổng hợp, container, hàng lỏng/khí và hàng rời, chưa được quy hoạch là khu bến chuyên dùng tiếp nhận tàu khách quốc tế.

Nếu muốn đón khách, cảng phải làm thủ tục bổ sung giấy chứng nhận công bố hoạt động cảng biển theo quy định hiện hành.

Tin liên quan

Đà Nẵng đón tàu du lịch quốc tế chở gần 2.500 du khách Trung Quốc đến tham quan

Đà Nẵng đón tàu du lịch quốc tế chở gần 2.500 du khách Trung Quốc đến tham quan

(NLĐO) - Tàu Adora Mediterranea đưa gần 2.500 du khách Trung Quốc đến Đà Nẵng, mở rộng dòng khách tàu biển đến thành phố.

Cơ hội để du lịch TP HCM bứt phá

TP HCM sau hợp nhất đang đứng trước cơ hội vàng để tái cấu trúc ngành du lịch theo mô hình siêu đô thị - trung tâm du lịch cả nước và khu vực

Du lịch TP HCM đón cơ hội mới

Sản phẩm du lịch đặc trưng của TP HCM có thể mở rộng với tiềm năng du lịch biển đảo, tạo vành đai liên kết mới

TP HCM du lịch TP HCM Sở Du lịch Cảng Cái Mép - Thị Vải họp báo kinh tế - xã hội du lịch tàu du lịch quốc tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo