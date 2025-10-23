TP HCM chuẩn bị đón tàu du lịch quốc tế cập cảng Cái Mép - Thị Vải

Chiều 23-10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng Phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch - Sở Du lịch TP HCM, đã thông tin về việc thí điểm đón tàu khách quốc tế tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải đến tháng 6-2026.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng Phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch - Sở Du lịch TP HCM, thông tin tại buổi họp báo chiều 23-10; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Từ nay đến tháng 6-2026, Sở Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với Ban quản lý các cảng tại khu vực này nhằm hoàn thiện hồ sơ xin phương án thí điểm đón đoàn khách quốc tế.

Bà Thảo cho biết ban đầu khu vực này hình thành cảng hàng hóa chứ không phải phục vụ hành khách. Để phục vụ đón hành khách thì hạ tầng, nguồn nhân lực tại cảng phải có sự chuẩn bị, đặc biệt trong xu thế khách du lịch bằng tàu biển tăng lên cao, càng phải có thời gian chuẩn bị kỹ, đáp ứng nhu cầu.

Sở Du lịch sẽ phối hợp các doanh nghiệp lữ hành, công ty liên quan, cụm cảng… để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết nhằm tiếp nhận tàu khách quốc tế tốt hơn. Đồng thời, tiến hành xem xét phương án bổ sung thêm công năng chứ không chỉ thí điểm.

Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo của UBND TP HCM, Sở Xây dựng đã phối hợp sở, ngành tham mưu các dự án ưu tiên đầu tư cho vận tải đường thủy, hình thành cảng hành khách.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến đầu tư 3 dự án cảng hành khách quốc tế nằm ở khu vực Vũng Tàu cũ và khu vực Khánh Hội, TP HCM nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch bằng tàu biển.

Trước đó, theo các cơ quan chức năng, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải được xác định là khu bến tổng hợp, container, hàng lỏng/khí và hàng rời, chưa được quy hoạch là khu bến chuyên dùng tiếp nhận tàu khách quốc tế.

Nếu muốn đón khách, cảng phải làm thủ tục bổ sung giấy chứng nhận công bố hoạt động cảng biển theo quy định hiện hành.