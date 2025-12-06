HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đề xuất mở rộng tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ đến Cà Mau

Ngọc Quý

(NLĐO) - Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề nghị Bộ Xây dựng giao thêm nhiệm vụ nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ kéo dài đến Cà Mau

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa kiến nghị Bộ Xây dựng giao bổ sung nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho đoạn tuyến đường sắt Cần Thơ – Cà Mau, đồng thời cho phép thực hiện nghiên cứu tổng thể toàn tuyến TPHCM – Cần Thơ – Cà Mau theo quy hoạch mới được Chính phủ phê duyệt.

Bản đồ tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ

Trước đó, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã được Bộ Xây dựng giao tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt TPHCM – Cần Thơ theo Quyết định 583/2025. Đến ngày 26-9, ban đã hoàn tất báo cáo và gửi Bộ Xây dựng xem xét.

Ngày 29-10, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 2404 điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, tuyến đường sắt TPHCM – Cần Thơ được kéo dài đến Cà Mau, tổng chiều dài 320 km, khổ đường 1.435 mm, được phân kỳ đầu tư trước và sau năm 2030. 

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho rằng việc nghiên cứu tổng thể toàn tuyến từ TPHCM đến Cần Thơ và Cà Mau là cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ, nâng cao hiệu quả đầu tư. Nội dung nghiên cứu sẽ tập trung lựa chọn quy mô, công nghệ lõi, vận tốc thiết kế, số lượng và vị trí các ga; tối ưu hóa quỹ đất phục vụ xây dựng ga phù hợp quy hoạch địa phương; đồng thời đề xuất phương án phân kỳ đầu tư đáp ứng nhu cầu vận tải.

Từ các căn cứ trên, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề nghị Bộ Xây dựng chấp thuận giao thêm nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với đoạn Cần Thơ – Cà Mau; cho phép thực hiện nghiên cứu tổng thể toàn tuyến TPHCM – Cần Thơ – Cà Mau nhằm bảo đảm sự thống nhất với quy hoạch đường sắt quốc gia vừa được điều chỉnh.

