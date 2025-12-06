Dự báo thời tiết hôm nay, 6-12: TPHCM thấp nhất 23 độ C, dễ có những cơn mưa bất chợt

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay, 6-12, TPHCM và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ ban ngày có nắng, ít mưa

Còn theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, khu vực TP HCM và Nam Bộ trời có nắng nhẹ, độ ẩm khoảng 78%, khả năng mưa rất thấp.

Tuy nhiên, chỉ số UV tối đa ở mức 7, được đánh giá là có hại cho những người nhạy cảm.

Với thời tiết nắng và chỉ số UV ở mức có hại, người dân nên chủ động bảo vệ da khi ra ngoài bằng cách thoa kem chống nắng, đội mũ rộng vành và đeo kính râm. Mặc dù khả năng mưa thấp nhưng vẫn nên chuẩn bị ô (dù), áo mưa nếu có những cơn mưa bất chợt.

Trên biển, vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5 m, biển động. Riêng vùng biển TP HCM có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m, biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.