Thời sự

Phường Tân Định - TPHCM ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng

PHAN ANH

(NLĐO)- Phường Tân Định có nhiều công trình kiến trúc mang giá trị lịch sử - văn hóa tiêu biểu của TPHCM: Chợ Tân Định, Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo...

Sáng 6-12, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định, TPHCM tổ chức lễ công bố sản phẩm du lịch đặc trưng "Trải nghiệm văn hóa - Dấu ấn Tân Định".

Dự lễ công bố có nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định, cho biết địa phương là vùng đất giàu truyền thống, sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch khá phong phú và đặc sắc.

Phường Tân Định - TPHCM ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định Đỗ Thị Ánh Tuyết phát biểu tại lễ công bố

Nổi bật trong đó là các di tích và công trình kiến trúc mang giá trị lịch sử - văn hóa tiêu biểu của TP HCM: Chợ Tân Định gần 100 năm tuổi gắn liền với ký ức Sài Gòn xưa; Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo - biểu tượng của tinh thần yêu nước và giá trị văn hóa truyền thống người Việt Nam; Chùa Phước Hải (Điện Ngọc Hoàng) - di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Phường Tân Định - TPHCM ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng - Ảnh 2.

Sản phẩm du lịch đặc trưng "Trải nghiệm văn hóa – Dấu ấn Tân Định" phường Tân Định

Phường Tân Định - TPHCM ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng - Ảnh 3.

Chợ Tân Định gần 100 năm tuổi gắn liền với ký ức Sài Gòn xưa

Bên cạnh đó, tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè tạo nên cảnh quan sinh thái xanh mát; hoạt động ẩm thực sôi động, góp phần hoàn thiện một bức tranh du lịch đa dạng, giàu bản sắc của Tân Định.

"Chính những giá trị đặc sắc ấy tạo nền tảng để phường xây dựng một sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng, vừa tôn vinh di sản vừa đem đến những trải nghiệm khác biệt cho du khách" - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định khẳng định.

Phường Tân Định - TPHCM ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng - Ảnh 4.

Lãnh đạo TPHCM, phường Tân Định thực hiện nghi thức ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng phường Tân Định

Trong thời gian qua, dưới sự hướng dẫn chuyên môn của Sở Du lịch, sự phối hợp tích cực và chặt chẽ của doanh nghiệp lữ hành Vietluxtour, cùng Ban Quản lý các cơ sở di tích trên địa bàn, phường Tân Định đã hoàn thiện sản phẩm du lịch "Trải nghiệm văn hóa – Dấu ấn Tân Định".

Sản phẩm được xây dựng trên cơ sở khảo sát, đánh giá tài nguyên du lịch một cách khoa học và khách quan.

Điểm nổi bật của sản phẩm là cách tiếp cận theo hướng trải nghiệm - tương tác giúp du khách không chỉ tham quan mà còn thực sự hòa mình vào đời sống văn hóa - đô thị của Tân Định.

Theo bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, du khách sẽ tham quan các công trình kiến trúc và di tích tiêu biểu; tìm hiểu văn hóa - lịch sử địa phương; khám phá ẩm thực đặc sắc; trải nghiệm sinh hoạt cộng đồng; cùng hệ thống nhận diện truyền thông đồng bộ; nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh phường Tân Định đến du khách trong và ngoài nước.

Tin liên quan

Tiểu thương loay hoay chuyển đổi số, phường Tân Định cam kết đồng hành

Tiểu thương loay hoay chuyển đổi số, phường Tân Định cam kết đồng hành

(NLĐO) - Lãnh đạo phường Tân Định, TP HCM cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhiều nhất có thể, luôn sẵn sàng lắng nghe và đồng hành

Phường Tân Định tổng ra quân trấn áp tội phạm

(NLĐO) - Cùng tổng ra quân trấn áp tội phạm, phường Tân Định còn nhân rộng mô hình "SOS An ninh, trật tự" và ra mắt Tổ công tác 3 trong 1

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Phường Tân Định tạo niềm tin lớn

(NLĐO)- Bí thư Đảng ủy phường Tân Định nhìn nhận việc vận hành mô hình chính quyền 2 cấp bước đầu đã tạo thuận lợi cho sản xuất và đời sống của nhân dân

