Đề xuất mới về giấy chuyển tuyến BHYT

Bộ Y tế vừa phản hồi kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ về việc mở rộng quyền lợi BHYT cho một số nhóm đối tượng đặc thù, trong đó có đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế chuyên sâu mà không cần giấy chuyển tuyến nhưng vẫn được hưởng 100% quyền lợi BHYT.

Ca phẫu thuật điều trị ung thư tại Bệnh viện K. Ảnh: Thái Hà

Theo kiến nghị, Nhà nước cần xem xét hạ độ tuổi hưởng chính sách an sinh xã hội từ 75 xuống 70 tuổi đối với một số nhóm như cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến, hiện không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số hoặc cư trú tại vùng biên giới, hải đảo.

Bộ Y tế cho biết theo Nghị định 176, từ ngày 1-7-2025, người từ đủ 75 tuổi trở lên hoặc từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được xem xét hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu có đề nghị theo quy định.

Theo Bộ Y tế, việc hạ độ tuổi và mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách trong thời gian qua thể hiện nỗ lực của Đảng và Nhà nước nhằm bảo đảm an sinh xã hội trong điều kiện nguồn lực ngân sách còn hạn chế. Cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách trong quá trình sửa đổi các quy định liên quan.

Về đề xuất miễn giấy chuyển tuyến khi khám chữa bệnh chuyên sâu, Bộ Y tế cho biết chính sách chuyển tuyến và thông tuyến BHYT hiện nay được xây dựng nhằm bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm và hạn chế quá tải tại các bệnh viện tuyến trên.

Hiện người tham gia BHYT đã được thông tuyến khám chữa bệnh cấp tỉnh trên toàn quốc. Đặc biệt, từ ngày 1-1-2025, Thông tư 01/2025 của Bộ Y tế quy định danh mục 62 bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm được khám chữa bệnh tại cơ sở chuyên sâu hoặc tuyến Trung ương mà không cần giấy chuyển tuyến, đồng thời vẫn được hưởng đầy đủ mức thanh toán BHYT.

Tuy nhiên, với đề xuất mở rộng cơ chế này cho tất cả bệnh lý, Bộ Y tế cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động đến năng lực tiếp nhận của các bệnh viện tuyến trên, chất lượng khám chữa bệnh và khả năng cân đối quỹ BHYT.

Bộ Y tế cũng cho biết đang yêu cầu các địa phương, cơ sở y tế đánh giá kết quả thực hiện Thông tư 01 sau hơn một năm áp dụng. Trên cơ sở đó, cơ quan này dự kiến ban hành thông tư sửa đổi trong năm nay và xem xét bổ sung thêm nhiều bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo vào danh mục được khám chữa bệnh trực tiếp tại cơ sở chuyên sâu mà không cần giấy chuyển tuyến.

Nếu được bổ sung, người bệnh sẽ có thêm cơ hội tiếp cận sớm các cơ sở điều trị chuyên sâu, giảm thời gian chờ đợi, chi phí đi lại và gánh nặng tài chính trong quá trình điều trị.