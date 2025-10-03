Bộ Y tế phản hồi kiến nghị bỏ chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT

Bộ Y tế cho biết đã nhận được công văn của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát về việc chuyển bổ sung kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Trong đó, cử tri An Giang đề nghị bỏ quy định chuyển tuyến BHYT vì thủ tục còn rườm rà, gây khó khăn và ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Người bệnh nhận thuốc BHYT sau khi khám bệnh. Ảnh: Hà Hùng

Cũng về vấn đề này, cử tri tỉnh Vĩnh Long nêu việc chuyển tuyến của bệnh nhân có BHYT còn nhiều bất cập. Do đó, cử tri kiến nghị cần có chính sách về BHYT tốt hơn cho người dân khi khám bệnh.

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết phân tuyến khám chữa bệnh BHYT nhằm bảo đảm người bệnh được điều trị phù hợp, các ca vượt khả năng tuyến dưới sẽ chuyển lên tuyến trên, góp phần giảm quá tải bệnh viện.

Từ năm 2016, BHYT đã thông tuyến toàn quốc ở cấp huyện và tỉnh; đồng bào dân tộc thiểu số, người sống tại xã đảo, huyện đảo được khám nội trú trực tiếp tại bệnh viện tuyến trung ương không cần giấy chuyển tuyến, tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng.

Ngày 1-1-2025, Bộ Y tế ban hành danh mục 62 bệnh hiểm nghèo và hiếm, cho phép người tham gia BHYT được thông tuyến thẳng lên bệnh viện Trung ương, không cần giấy chuyển viện và vẫn hưởng 100% quyền lợi. Nếu người bệnh khám vì bệnh ngoài danh mục này, mức hưởng BHYT được tính theo quy định chung.

"Chẳn hạn, người tham gia BHYT khi khám chữa bệnh ở cấp ban đầu hoặc cơ bản được xác định mắc bệnh nằm trong danh mục 62 bệnh được chuyển tuyến thẳng thì không cần xin giấy chuyển tuyến mà có thể đến thẳng cấp chuyên sâu"- Bộ trưởng Bộ Y tế giải thích.

Ngoài ra, trong trường hợp người bệnh tự đến cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu và được chẩn đoán xác định mắc bệnh trong danh mục 62 bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo cũng được hưởng quyền lợi ngay trong lần khám chữa bệnh này.

Về đề xuất miễn BHYT cho học sinh, Bộ trưởng cho biết theo Luật BHYT và Nghị định 188/2025, nhóm học sinh, sinh viên được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng, cao hơn so với hộ gia đình (30%).

Bộ Y tế khẳng định luôn coi việc bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT, cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư, dịch vụ kỹ thuật, thanh toán kịp thời minh bạch là nhiệm vụ trọng tâm gắn với mục tiêu an sinh xã hội.