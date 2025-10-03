Bộ Y tế phản hồi kiến nghị bỏ chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bộ Y tế phản hồi kiến nghị bỏ chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT

N.Dung

(NLĐO) - Cử tri đề nghị bỏ quy định chuyển tuyến BHYT vì thủ tục rườm rà, ảnh hưởng quyền lợi, đồng thời kiến nghị có chính sách BHYT thuận lợi hơn.

Bộ Y tế cho biết đã nhận được công văn của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát về việc chuyển bổ sung kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Trong đó, cử tri An Giang đề nghị bỏ quy định chuyển tuyến BHYT vì thủ tục còn rườm rà, gây khó khăn và ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Bộ Y tế phản hồi kiến nghị bỏ chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT - Ảnh 1.

Người bệnh nhận thuốc BHYT sau khi khám bệnh. Ảnh: Hà Hùng

Cũng về vấn đề này, cử tri tỉnh Vĩnh Long nêu việc chuyển tuyến của bệnh nhân có BHYT còn nhiều bất cập. Do đó, cử tri kiến nghị cần có chính sách về BHYT tốt hơn cho người dân khi khám bệnh.

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết phân tuyến khám chữa bệnh BHYT nhằm bảo đảm người bệnh được điều trị phù hợp, các ca vượt khả năng tuyến dưới sẽ chuyển lên tuyến trên, góp phần giảm quá tải bệnh viện. 

Từ năm 2016, BHYT đã thông tuyến toàn quốc ở cấp huyện và tỉnh; đồng bào dân tộc thiểu số, người sống tại xã đảo, huyện đảo được khám nội trú trực tiếp tại bệnh viện tuyến trung ương không cần giấy chuyển tuyến, tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng.

Ngày 1-1-2025, Bộ Y tế ban hành danh mục 62 bệnh hiểm nghèo và hiếm, cho phép người tham gia BHYT được thông tuyến thẳng lên bệnh viện Trung ương, không cần giấy chuyển viện và vẫn hưởng 100% quyền lợi. Nếu người bệnh khám vì bệnh ngoài danh mục này, mức hưởng BHYT được tính theo quy định chung.

"Chẳn hạn, người tham gia BHYT khi khám chữa bệnh ở cấp ban đầu hoặc cơ bản được xác định mắc bệnh nằm trong danh mục 62 bệnh được chuyển tuyến thẳng thì không cần xin giấy chuyển tuyến mà có thể đến thẳng cấp chuyên sâu"- Bộ trưởng Bộ Y tế giải thích.

Ngoài ra, trong trường hợp người bệnh tự đến cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu và được chẩn đoán xác định mắc bệnh trong danh mục 62 bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo cũng được hưởng quyền lợi ngay trong lần khám chữa bệnh này.

Về đề xuất miễn BHYT cho học sinh, Bộ trưởng cho biết theo Luật BHYT và Nghị định 188/2025, nhóm học sinh, sinh viên được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng, cao hơn so với hộ gia đình (30%). 

Bộ Y tế khẳng định luôn coi việc bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT, cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư, dịch vụ kỹ thuật, thanh toán kịp thời minh bạch là nhiệm vụ trọng tâm gắn với mục tiêu an sinh xã hội.

Tin liên quan

Người từ 75 tuổi không có lương hưu, được cấp BHYT miễn phí?

Người từ 75 tuổi không có lương hưu, được cấp BHYT miễn phí?

(NLĐO) - Bên cạnh cấp BHYT miễn phí, người 75 tuổi còn được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là 500.000 đồng/tháng.

Cử tri TP HCM kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh thiết thực

(NLĐO) - Tổ Đại biểu Quốc hội (đơn vị số 3) lắng nghe, ghi nhận sự mong mỏi của cử tri TP HCM: Đất đai minh bạch, mạng xã hội an toàn, y tế sát dân.

Đề xuất tăng mức hưởng BHYT lên 100% cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

(NLĐO) - Bộ Y tế đề xuất giao Chính phủ tổ chức thực hiện thí điểm, đa dạng hóa các gói BHYT, BHYT bổ sung theo nhu cầu của người dân

khám chữa bệnh dịch vụ y tế BHYT cử tri chuyển tuyến Bộ trưởng Y tế bỏ quy định chuyển tuyến BHYT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo